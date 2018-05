Ung dansker bliver amerikansk mester og skal møde præsident Trump

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 Tennis: Madrid Open (k) 16.15 Ishockey: VM, Sydkorea-Letland 18.30 Håndbold: Viborg-København (k), DM-semifinale 20.30 Håndbold: Esbjerg-Odense (k), DMsemifinale 01.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 12.00 Tennis: Madrid Open (m) 21.00 Fodbold: Les Herbiers-Paris SG, pokalfinale TV3 Max 20.45 Fodbold: Swansea-Southampton Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d'Italia Vis mere

Volleyball: Den 21-årige danske landsholdsspiller Simon Øster Ellegaard Andersen kan kalde sig amerikansk mester. Lørdag vandt han med sit Long Beach University-hold 3-2 i finalen mod UCLA, der havde 12.000 tilskuere i ryggen på hjemmebane. »For mig har første sæson ved Long Beach været en rigtig god oplevelse. Jeg er kommet direkte ind og starter på et mesterskabshold med utrolig gode spillere hele vejen rundt«, siger Simon Øster Ellegaard Andersen i en pressemeddelelse fra Volleyball Danmark. Med finalesejren følger en tur til Washington i efteråret. Her vil vinderne i de mange nationale NCAA-turneringer få overrakt den såkaldte Championship-ring i Det Hvide Hus – af selveste præsident Donald Trump.

Ishockey: Lars Eller og Washington er blandt de sidste fire hold i NHL-slutspillet. Natten til tirsdag slog hovedstadsklubben de forsvarende mestre fra Pittsburgh 2-1 efter overtid og dermed 4-2 i kampe. I næste runde er Tampa Bay modstanderen. Avancementet betyder, at Lars Eller med sikkerhed ikke kommer til at spile med i VM. Nikolaj Ehlers og Winnipeg tabte til Nashville med 4-0 og skal nu ud i en altafgørende kamp om avancement og retten til at møde sensationsholdet Las Vegas i den anden Conference-finale – stadiet inden Stanley Cup-finalen. Taber Winnipeg, er der mulighed for, at Ehlers drager til Danmark for at spille VM.

Fodbold: Arsenals franskmand Laurent Koscielny blev skadet i akillessenen i sidste uge i Europa League mod Atlético Madrid. Og nu er omfanget af skaden kortlagt. Den 32-årige skal holde et halvt års pause, oplyser klubmanager Arsene Wenger ifølge BBC.

Fodbold: Den legendariske tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson meldes i bedring. Den engelske avis Daily Mail beretter således, at den 76-årige skotte, der blev opereret akut lørdag som følge af en hjerneblødning, er i stand til at sidde op og tale.

Basketball: Anført af LeBron James sejrede Cleveland også i den fjerde playoffkamp i 2. runde af NBA-slutspillet mod Toronto. Efter 128-93 er Cleveland klar til at spille Conference-finale mod enten Boston eller Philadelphia. Boston er blot en sejr fra at gå videre. Den anden Conference-finale ligner et opgør mellem Houston og Golden State. Begge hold fører 3-1 i serierne mod Utah og New Orleans.

Tennis: Efter kampe søndag og mandag holder Caroline Wozniacki fri tirsdag. Kampen i 3. runde i Madrid mod den useedede hollænder Kiki Bertens spilles onsdag. I mellemtiden kan hun nyde sin nye orden.

Such an incredible honor to receive the Damehood of the Dannebrog order today!



Stolt af at få ridderkorset af Dannebrogordenen i dag! En kæmpe ære!! pic.twitter.com/BTqqZOW2P4 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 7. maj 2018

Fodbold: Den tyske landstræner Joachim Löw råder over en enorm talentmasse – og det skal han være glad for. Tre bærende tyske kræfter, der spillede samtlige Tysklands kampe i titeltriumfen i Brasilien i 2014 kæmper nemlig en kamp mod tiden for at blive klar til VM. Målmand Manuel Neuer har ikke spillet siden september grundet en skade i foden og har nu kun to klubopgør for Bayern München til at få kamptræning i benene. Arsenals Mesut Özil har fået problemer med ryggen og forsvarschefen Jerome Boateng er meldt ude i op til en måned som følge af den lårskade, han pådrog sig i Bayerns Champions League-semifinalen mod Real Madrid. Boblerne Serge Gnabry (Hoffenheim) og Lars Stindl (Mönchengladbach) er allerede dømt ude af VM med skader.