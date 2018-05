Nadal er to sæt fra at slå McEnroes 34 år gamle rekord på grus

Håndbold: Trods HC Midtjyllands konkurs får TM Tønder ingenplayoffkampe mod Lemvig-Thyborøn om en plads i den bedste danske håndboldrække for mænd. Sådan lyder afgørelsen fra Appelinstansen under Dansk Håndbold Forbund (DHF). TM Tønder sluttede sidst i grundspillet, og rykkede derfor direkte ned, men klubben prøvede at sikre sig redning ved skrivebordet efter HC Midtjyllands konkurs midt under kampene i nedrykningsspillet. Tønder kan appellere afgørelsen til DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Fodbold: Paris SG er fransk pokalvinder for fjerde sæson i træk og for 12. gang i alt. Mod 3. divisionsholdet fra Les Herbiers blev det til en 2-0-sejr på Stade France. Giovani Lo Celso scorede før pausen, mens Edinson Cavani cementerede sejren med et straffesparksmål et kvarter før tid. Les Herbiers havde 15.000 tilrejsende fans på lægterne svarende til hele byens befolkning.

Fodbold: En domstol i Paraguays hovedstad Asuncion har besluttet at udlevere den 89-årige skandaliserede fodboldleder Nicolas Leoz til retsforfølgelse i USA. Leoz er en af de store fisk i den korruptionsskandale i, der brød ud i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i 2015. Nicolas Leoz er tidligere Fifa-vicepræsident og var fra 1986 og 27 år frem enehersker i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol). Han er under anklage for at have begået underslæb og korruption og samt at have hvidvasket af millioner af dollar.

Ishockey: De sene kampe tirsdag ved VM bød på sejre til Finland og Tjekkiet. I Royal Arena så 6.600 tilskuere et drama, der gav tjekkisk 5-4-sejr efter straffeslag, mens spændingen i Herning var forduftet allerede kort inde i 2. periode af Finlands magt demonstration mod Norge. Finnerne vandt 7-0. Danmark møder Finland i aften kl. 20.15

Basketball: Med 41 point blev Houstons Chris Paul den afgørende faktor, da Utah Jazz blev slået 112-102 i NBA-slutspillets femte opgør. Sejren sikrede tillige texanerne avancement til næste fase. Her møder Houston mandskabet fra Golden State Warriors. I den anden Conference-finale - stadiet inden mesterskabsserien - mødes Cleveland og vinderen af serien mellem Boston og Philadelphia.

Ishockey: Esbjerg Energy har forlænget kontrakten med målmanden Mathias Seldrup.

NFL: New Orleans Saints' runningback Mark Ingram må følge den kommende sæsons første fire kampe fra tribunen. Han er blevet idømt en dopingkarantæne for at have overtrådt NFL's regler for præstationsfremmende midler.