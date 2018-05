Danskere jubler over redningen i Premier League

Fodbold: Den danske målmand Jonas Lössl leverede en storkamp, da Huddersfield onsdag aften sikrede sig endnu en sæson i Premier League. Med flere gode redninger - inklusiv en suveræn refleksredning på et hovedstød fra landsmanden Andreas Christensen i slutningen af opgøret - spillede han en afgørende rolle, da oprykkerne fik 1-1 ude mod Chelsea og dermed endegyldigt sikrede sig overlevelse. »Det er en overvældende følelse lige nu. Det er det her, vi har kæmpet for hele sæson. De seneste to uger har været op og ned, men at vi slutter sådan her mod de her hold, det er utroligt«, siger Lössl til Sky Sports, der kårede danskeren til kampens spiller.

What a feeling right now we won the point today like we have won ‘em all season - by standing together and fighting like a team. Celebrating with these guys right now, it’s pretty awesome cheers. #proudterrier #htafc — Jonas Lössl (@JonasLoessl) 9. maj 2018

Aaaaaaaand breathe — Mathias Zanka (@mzanka) 9. maj 2018

Håndbold: Landsholdsfløjen Casper U. Mortensen skifter fra Bundesligaen til storklubben FC Barcelona. Skiftet har været ventet i længere tid, og nu bekræfter hovedpersonen det selv på twitter. Casper U. Mortensen har spillet for en række danske klubber inden han skrev kontrakt med Hamburger SV i 2015. Da den tyske klub gik konkurs i starten af 2016 skiftede fløjen til Hannover-Burgdorf. Han er aktuelt topscorer i Bundesligaen.

It is now officiel that I will join @FCBhandbol this summer.

I am humble and greatfull for this unique chance.

Thanks @DIERECKEN for letting me seek this ultimate opportunity. https://t.co/yR91gWKP2h — Casper U. Mortensen (@CMortensen6) 10. maj 2018

Basketball: Alle semifinalister er nu fundet i verdens bedste basketball-liga, NBA. Det står klart, efter at Boston Celtics natten til torsdag dansk tid spillede sig videre i slutspillet med en tæt 114-112-sejr over Philadelphia 76ers. Dermed er det traditionsrige Boston-mandskab klar til Eastern Conference-finalen, hvor Cleveland Cavaliers med stjernen LeBron James for anden sæson i træk venter. Konferencefinalen svarer til NBA-semifinalen. De øvrige semifinalister er Houston Rockets og Golden State Warriors, der mødes i Western Conference-finalen.

Skydning: Frederik Larsen sluttede som nr. 14 i 10 m pistol ved World Cup-stævnet i Fort Benning, USA. Den 22-årige danske skytte var med blandt de otte bedste, som skulle i finalen, efter tre serier, men han formåede ikke at bevare den placering i sit blot 3. World Cup-stævne. Wu Jiayu og Wang Meng Yi fra Kina tog henholdsvis gulv og sølv. Bronzen gik til spanske Pablo Carrera.