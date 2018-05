VM-hold må undvære profil, der har stor succes i NHL

Ishockey: Nikolaj Ehlers kommer ikke til at forstærke det danske VM-hold, for sammen med sin klub Winnipeg Jets er han klar til semifinalen om Stanley Cup i NHL. Jets besejrede Nashville Predators 5-1 og skal søndag møde Vegas Golden Knights i den første kamp i semifinaleserien.

Direkte sport i tv TV 2 16.15 Ishockey: VM - Danmark-Norge TV 2 Sport 20.15 Ishockey: VM - USA-Sydkorea 04.00 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 11.00 Formel 1: Spaniens GP - træning 13.00 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 15.00 Formel 1: Spaniens GP - træning 17.00 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 20.45 Fodbold: Derby-Fulham TV3 Max 17.45 Formel 3: Spaniens GP - kval. 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland- Horsens Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d'Italia Eurosport 2 17.30 Standardvogne: VM-afdeling Vis mere

Fodbold: Ifølge Bild er storklubben Borussia Dortmund interesseret i den danske landsholdsspiller Thomas Delaney, der har haft stor personlig succes siden skiftet fra FC København til Werden Bremen sidste år. Delaney er udset til at være en nye chef på Dortmunds defensive midtbane, men den tyske klub skal angiveligt kæmpe med Brighton fra Premier League om Bremen-spilleren.

Fodbold: Andreas Christensen er i et internt Chelsea-prisshow blevet kåret til årets unge spiller. Andreas Christensen bliver rost for sit velovervejede forsvarsspil, hurtighed og sikre afleveringer, og »han har vakt opmærksomhed som den centrale spiller i det bagerste forsvar med løfter om meget, meget mere i fremtiden«, lyder det i begrundelsen gengivet på klubbens hjemmeside. Årets spiller i Chelsea blev N’Golo Kante.

Tennis: Semifinalerne ved WTA-turneringen i Madrid står mellem Kiki Bertens og Caroline Garcia i den ene og tjekkerne Karolina Pliskova og Petra Kvitova i den anden. Bertens, der besejrede Caroline Wozniacki i 3. runde, fik endnu en stor skalp, da hun i kvartfinalen besejrede den tidligere russiske verdensetter Maria Sharapova i tre sæt.

Orientering: Kvartetten Cecilie Friberg Klysner, Jakob Edsen, Tue Lassen og Maja Alm skuffede med en 7. plads i sprintstafetten ved EM i Schweiz. Danmark har ellers vundet medalje i disciplinen ved hvert EM siden 2014, men en række fejl kostede det danske hold dyrt. Hjemmefavoritterne fra Schweiz vandt en sikker sejr foran Sverige og Norge.

Golf: Kasumigaseki Country Club i Tokyo, hvor der om godt to år skal spilles om olympiske medaljer, kom i søgelyset, da det blev kendt, at kvinder ikke kunne opnå fuldt medlemskab af klubben. Det er nu blevet ændret, og tre kvinder kan nu som de første spille i klubben alle syv dage på lige fod med herrerne. »Efter vi ændrede reglerne har vi spurgt alle medlemmer - også mænd - om de ville ændre deres medlemskab til et fuldt medlemskab. Det har tre kvinder sagt ja til«, siger den daglige leder i golfklubben, Hiroshi Imaizumi ifølge Ritzau.

Ishockey: SønderjyskE har skrevet kontrakt med den canadiske back Matt Prapavessis, der blandt andet har en fortid i den nordamerikanske AHL-liga. Aftalen er etårig.

Tennis: Rafael Nadal er klar til kvartfinalen ved ATP-turneringen Madrid Open, og med sejren i to sæt over Diego Schwartzman nåede den spanske verdensetter 50 vundne sæt i træk på grus. Dermed slår Nadal John McEnroes rekord på 49 sætsejre på stribe på samme underlag. Den amerikanske legendes sejrsrække kom på indendørs underlag.

Fodbold: Med en nulløsning ude mod West Ham sikrede Manchester United sig endegyldigt 2. pladsen i Premier League. Dermed kan de røde djævle nu koncentrerer sig om FA Cup-finalen 19. maj mod Chelsea.