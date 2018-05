Wozniacki har udsigt til Venus Williams i Rom

Tennis: Det er mindre end to uger siden, at Caroline Wozniacki mødte amerikaneren Venus Williams i en showkamp i København. Nu har de udsigt til at mødes for niende gang på WTA-touren. I hvert fald kommer det til at ske, hvis seedningen i den nederste del af lodtrækningen til Italian Open i Rom kommer til at holde. Fredagens lodtrækning formede sig sådan, at den andenseedede dansker kan møde den ottendeseedede amerikaner i kvartfinalen. Kun én gang i otte forsøg har Wozniacki slået Venus Williams i en betydende kamp. Wozniacki er oversidder i 1. runde, og i 2. runde venter enten den tidligere US Open-mester Samantha Stosur, der deltager på et wildcard, eller en kvalifikationsspiller.

Fodbold: Danmarks landstræner, Åge Hareide, er 64 år, men anser slet ikke sig selv om færdig i faget, når hans kontrakt med Dansk Boldspil-Union (DBU) udløber efter EM i 2020. I et interview med den norske avis Dagbladet åbner han op for, at han til den tid kan tage en ny tjans i spidsen for Norges landshold.

»Hvorfor ikke? Jeg kan godt tage Norge i 2020, hvis muligheden byder sig«, siger Hareide. »Jeg føler mig ikke gammel. Jeg har bare en gammel ryg«, lyder det fra nordmanden. Hareide var landstræner for Norge fra 2003 til 2008, men det sluttede uforløst, da han ikke formåede at føre Norge til en slutrunde.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV TV 2 14.10 Håndbold: København-Viborg (k) 16.10 Håndbold: Odense-Team Esbjerg (k) TV 2 Sport 06.30 Badminton: Australian Open 12.15 Ishockey: VM, Letland-Tyskland 16.15 Ishockey: VM, Danmark-Sydkorea 20.15 Ishockey: VM, Canada-Finland 05.00 Badminton: Australian Open TV3+ 15.00 Formel 1: Spaniens GP, kval. TV3 Sport 10.10 Formel 3: Spaniens Grand Prix 12.00 Formel 1: Spaniens GP, træning 13.25 Motorsport: Porsche Super Cup, kvalifikation 15.30 Fodbold: Viborg-Esbjerg 19.00 Speedway: Polens Grand Prix 01.55 Motorsport: Nascar KC Masterpiece 400 TV3 Max 13.00 Atletik: Diamond League 15.10 Håndbold: Bukaurest-Györ (k) 16.45 Formel 2: Spaniens Grand Prix 18.30 Fodbold: Real Betis-Sevilla 21.00 Tennis: Madrid Open (m) 01.05 NHL: Western conference final Canal9 18.30 Fodbold: Alavés-Athletic Bilbao 20.45 Fodbold: Inter-Sassuolo Eurosport 1 11.00 Standardvogne: WTCR 13.15 Cykling: Giro d'Italia Eurosport 2 10.30 Superbike: VM-afdeling 13.00 Superbike: VM-afdeling 14.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 18.30 Fodbold: Getafe-Atlético Madrid 20.45 Fodbold: Real Madrid-Celta Vigo 22.35 Golf: PGA Tour Vis mere

VM-ishockey: Fans af Danmarks landshold håbede på nederlag til Winnipeg Jets natten til fredag i NHL-slutspillet, fordi det i så fald kunne sende forwarden Nikolaj Ehlers hjem for at forstærke Danmark ved VM på hjemmebane. Men Winnipeg vandt og sendte dermed Nashville Predators ud af slutspillet. Det kommer nu i stedet Sverige til gode ved VM. Således skriver SVT Sport, at den stærke trio med backen Mattias Ekholm og de to forwards Filip Forsberg og Viktor Arvidsson rejser til Danmark for at slutte sig til den svenske trup. 'Tre Kronor' slås med Rusland om førstepladsen i gruppe A. Vinderen kan meget vel komme til at møde Danmark i kvartfinalen, da værtsnationen aktuelt ligger nr. 4 i gruppe B.

DM-håndbold: Team Esbjergs kvinder vandt den første semifinale hos Odense Håndbold med 27-20. Fynboerne vandt den anden med 24-21 i Vestjylland. Lørdag tørner de to hold så sammen i den altafgørende semifinale, men Team Esbjerg-træner Jesper Jensen spår ikke sit hold gode vinderchancer. »Vi har ikke så meget nyt at komme med, som Odense har, fordi kvaliteten af den trup, de har tilbage, bare er højere end vores. Vi skal præstere på vores allerhøjeste niveau, vel vidende at det formentlig ikke er nok. Det er David mod Goliat, og det vil være en af de største overraskelser i dansk kvindehåndbold længe, hvis vi formår at vinde«, siger Jesper Jensen til klubbens hjemmeside.

Ishockey: Den tidligere mestertræner Mario Simioni får Søren Nielsen som assistent, når han fra den nye sæson er tilbage som træner i Sønderjyske. Nielsen indstillede sin aktive karriere i 2008, to år efter han var blevet mester med Sønderjyske, der på det tidspunkt havde netop Simioni som træner.

Ishockey: Lars Eller og Washington Capitals kom natten til lørdag flot fra start i semifinaleserien i NHL. Med en 4-2-sejr over Tampa Bay Lightning tog hovedstadsholdet første stik på udebane i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Lars Eller kom på måltavlen i kampens 2. periode, da han stod for Washington Capitals' fjerde og sidste scoring. Den anden kamp i serien mellem Washington Capitals og Tampa Bay Lightning skal afgøres i Tampa natten til mandag dansk tid.