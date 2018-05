Lars Eller i pointrus og to sejre fra NHL-finalen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: BNL d'Italia (k) 16.15 Ishockey: VM, Sydkorea-Norge 20.15 Ishockey: VM, Canada-Letland 03.00 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland TV3 Sport 11.00 Tennis: BNL d'Italia (m) 02.00Ishockey: Winnipeg-Vegas TV3 Max 20.45 Fodbold: Fulham-Derby Eurosport 1 23.00 Cykling: Tour of California Vis mere

Ishockey: Mens landsholdet nyder succes ved VM på hjemmebane, brillerer Lars Eller i NHL. Lars Eller og Washington Capitals tog natten til mandag et stort skridt mod Stanley Cup-finalen i NHL. Via Eller-mål og to assist i 2. periode kom Washington foran 4-2 i det, der endte med 6-2 ude over Tampa Bay Lightning. Eller og co. fører nu semifinaleserien 2-0 – og er dermed kun to sejre fra en finaleplads. Her kan modstanderen blive Winnipeg Jets med Nikolaj Ehlers. Winnipeg fører 1-0 i deres opgør mod Vegas Golden Knights.

Fodbold: FC Barcelona kommer ikke til at gå gennem la Liga-sæsonen som ubesejret. For på trods af et hattrick af Philippe Coutinho tabte mesterholdet sensationelt på udebane til Levante med vanvittige 5-4. »Vi er sure over, at vi ikke kom igennem den her kamp, så vi stadigvæk havde muligheden for at gå igennem sæsonen ubesejret. Men nogle kampe går ens vej, og andre kampe gør ikke«, siger Barcelona-træner Ernesto Valverde ifølge AFP.

Fodbold: 0-0 og den fjerde titel på stribe. Juventus sikrede sig med et enkelt point på udebane mod AS Roma mesterskabet i støvlelandet for 34. gang. Træner Massimiliano Allegri siger efter triumfen, at næste sæsons arbejde allerede starter nu. »Det handler ikke om beslutninger ude i fremtiden. Det handler om at planlægge Juventus' fremtid. Når vi er færdige med at fejre, så skal vi sætte os rundt om bordet med friske hoveder«, siger Allegri.

Fodbold: Manchester City har forlænget kontrakten med målmand Ederson til 2025.

Fodbold: Perus landsholdsanfører Paolo Guerrero afsoner karantæne i en kokainsag, men er alligevel blevet udtaget til VM-bruttotruppen. Årsagen er, at angriberen har en appelsag kørende ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Peruvianeren føler sig sikker på, at hans karantæne vil blive ophævet.

Golf: Tiger Woods sluttede som nr. 11 i Players Championship. Nu vil han til tops i US Open om to uger. »Jeg er ikke langt fra at kunne vinde. I starten af året havde jeg aldrig troet, at jeg ville være nået så langt på dette tidspunkt«, siger Tiger Woods.

Fodbold: Brasilianeren Neymar nåede blot at spille 20 af 38 League 1-kampe for mestrenes fra Paris SG efter en skade 25. februar, men ikke desto mindre var hans 19 mål og 13 assist nok til, at blive valgt som årets bedste spiller i den franske liga. Neymar er begyndt at træne med bold igen efter skaden i foden og hans deltagelse ved VM i Rusland bør være sikker.

Basketball: Boston Celtics tog første stik i NBA-semifinalen mod Cleveland Cavaliers efter en sejr på 108-83.