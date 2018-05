Stærke midtbanemænd undrer sig over Hareides fravalg

Fodbold: Brøndbys Christian Nørgaard og FC Midtjyllands Jakob Poulsen var igen toneangivende på deres mandskaber i Superligaens topduel mandag aften, men duoen kom ikke gennem landstræner Åge hareides nåleøje, da VM-bruttotruppen blev udtaget. Og det er de skuffede over. »Jeg synes da også, at jeg skulle have været med. Det vil man altid tænke som fodboldspiller. Det er ikke mig, der skal svare på, hvorfor jeg ikke er med. Det er Åge. Men jeg er skuffet over det«, siger Christian Nørgaard ifølge Ritzau. Jakob Poulsen håbede også på en VM-mulighed. »Jeg synes, jeg har spillet en super sæson og havde måske fortjent det. Men sådan skulle det ikke være«, siger Jakob Poulsen, der må se sig overhalet på den centrale midtbane af blandt andre Thomas Delaney, William Kvist og Lasse Schöne.

Svømning: Jeanette Ottesen vil alligevel prøve at kvalificere sig til OL i Tokyo i 2020. Beslutningen er truffet som følge af det graviditetsbestemte afbud til kortbane-EM i København i december. »Jeg skal tilbage på den store scene, og det kribler i mig, når jeg snakker om det. Jeg er nødt til at slutte af på en ordentlig måde«, siger 30-årige Ottesen ifølge Ritzau.

Ishockey: Nikolaj Ehlers blev noteret for en assist, men Winnipeg Jets tabte det andet opgør i NHL-semifinaleserien mod Vegas Golden Knights. Stillingen er nu 1-1 i kampe efter Vegas-gevinst på 3-1 i Canada. I det andet semifinaleopgør fører Lars Eller og Washington 2-0 i kampe mod Tampa Bay.

Tennis: Caroline Wozniackis kamp i 2. runde ved WTA-turneringen i Rom mod den belgiske kvalifikationsspiller Alison Van Uytvanck spilles onsdag.

Fodbold: Mexicos legendariske forsvarsspiller Rafael Márquez er blevet udtaget til VM-bruttotruppen og kan således komme til VM for femte gang i karrieren. Han kan dermed blive indlemmet i en eksklusiv klub for spillere med fem VM-deltagelser. En klub, der også tæller den mexicanske målmand Antonio Carbajal (1950-1966), den tyske midtbanespiller Lothar Matthäus (1982-1998) og den italienske målmand Gianluigi Buffon (1998-2014). 39-årige Márquez har netop indstillet karrieren på klubplan i Atlas. Mexico møder Danmark i en VM-test 9. juni i Brøndby.

Fodbold: Fulham er klar til Premier League-playoff-finalen på Wembley. I det andet opgør mod Derby sejrede London-holdet 2-0 hjemme. Modstanderen om den ene plads i verdens mest lukrative liga 26. maj bliver Aston Villa eller Middlesbrough.

Fodbold: Brasiliens landstræner Tite har udtaget følgende 23 spillere til VM i Rusland, hvor sydamerikanerne er i indledende gruppe med Schweiz, Costa Rica og Serbien.