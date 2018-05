Tysklands verdensmestre overrasker med Nils Petersen i VM-truppen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.15 Ishockey: VM – Finland-USA 16.15 Ishocley: VM – Canada-Tyskland 20.15 Ishockey: VM – Letland-Danmark 2.30 Basketball: Boston-Cleveland TV3 Sport 7.30 Billard: Pool – VM 11.30 Tennis: ATP BNL d’Italia, Rom (m) 2.05 Ishockey: Washington-Tampa Bay TV3 Max 20.45 Fodbold: Aston V.-Middlesbrough Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Vis mere

Fodbold: Den tyske landstræner Joachim Löw har forlænget sin kontrakt med Det Tyske Fodboldforbund (DFB) med yderligere to år, så den nye udløbsdato er i 2022. Under Löw har Tysklands regerende verdensmestre som minimum nået semifinalerne ved samtlige EM- og VM-turneringer siden 2008. Kort inde i den forlængede kontraktperiode præsenterede Löw så en foreløbig VM-trup på 27 mand. 4 skal skæres fra senest 4. juni.

I Tysklands bruttotrup blev der overraskende plads til Freiburg-angriberen Nils Petersen. Den 29-årige har lavet 19 mål for sin klub i denne sæson og har fortsat sin A-landsholdsdebut til gode. Også den langtidsskadede supermålmand Manuel Neuer er med – på trods af, at han ikke har spillet en kamp siden september. Matchvinderen fra VM-finalen i 2014, Mario Götze, fik til gengæld sorteper-kortet.

Tysklands bruttotrup

Mål: Bernd Leno (Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris SG)

Forsvar: Jerome Boateng (Bayern München), Matthias Ginter (Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Leverkusen).

Midtbane: Julian Brandt (Leverkusen), Julian Draxler (Paris SG), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay Gündogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Özil (Arsenal), Marco Reus (Dortmund), Sebastian Rudy (Bayern München), Leroy Sane (Manchester City).

Angreb: Mario Gomez (Stuttgart), Nils Petersen (Freiburg), Timo Werner (Leipzig)

Tennis: Superstjernen Serena Williams meldes af sin træner Patrick Mouratoglou i fysisk topform inden French Open, der indledes i Paris om 12 dage. »Kan hun vinde turneringen? Hun kan alt - efter at have været hendes træner i mere end seks år, er jeg endnu mere sikker på det standpunkt«, siger træneren ifølge Ritzau til AFP. Williams, der blev mor i septemner sidste år, har ikke spillet siden midten af marts, og har brugt tiden siden på hård grundtræning. »Vi havde brug for fem uger til at få hendes krop i perfekt stand, og nu ser vi grunden til, at hun stod over turneringerne i Madrid og Rom«, forklarer træneren.

Fodbold: Brøndbys Christian Nørgaard og FC Midtjyllands Jakob Poulsen var igen toneangivende på deres mandskaber i Superligaens topduel mandag aften, men duoen kom ikke gennem landstræner Åge hareides nåleøje, da VM-bruttotruppen blev udtaget. Og det er de skuffede over. »Jeg synes da også, at jeg skulle have været med. Det vil man altid tænke som fodboldspiller. Det er ikke mig, der skal svare på, hvorfor jeg ikke er med. Det er Åge. Men jeg er skuffet over det«, siger Christian Nørgaard ifølge Ritzau. Jakob Poulsen håbede også på en VM-mulighed.

Foto: Jens Dresling Brøndbys Christian Nørgaard har endnu sin første A-landskamp til gode.

»Jeg synes, jeg har spillet en super sæson og havde måske fortjent det. Men sådan skulle det ikke være«, siger Jakob Poulsen, der må se sig overhalet på den centrale midtbane af blandt andre Thomas Delaney, William Kvist og Lasse Schöne.

Fodbold: Brasiliens landstræner Tite har udtaget følgende 23 spillere til VM i Rusland, hvor sydamerikanerne er i indledende gruppe med Schweiz, Costa Rica og Serbien.

Mål: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians).

Forsvar: Miranda (Inter), Marquinhos (Paris SG), Thiago Silva (Paris SG), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atletico Madrid), Fagner (Corinthians), Pedro Geromel (Gremio), Danilo (Manchester City).

Midtbane: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Barcelona), Willian (Chelsea), Fred (Shakhtar Donetsk).

Angreb: Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donets), Neymar (Paris SG).

Fodbold: Mens Brasiliens 23 mand allerede er klar, skal en anden VM-favorit sortere 12 spillere fra. Argentinas landstræner Jorge Sampaoli arbejder med en bruttotrup på de maksimale 35 spillere.