Stjerner leverer magtdemonstrationer på Roms grus

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA BNL d'Italia, Rom (k) 20.30 Håndbold: Skjern-GOG (m) 03.00 Basketball: Houston-Golden State TV3 Sport 07.30 Billard: Pool, VM 12.00 Tennis: ATP BNL d'Italia, Rom (m) 18.30 Fodbold: Vejle-Fredericia 20.45 Fodbold: Rotherham-Scunthorpe 03.05 Ishockey: Vegas-Winnipeg 6'eren 20.45 Fodbold: Marseille-Atlético Madrid Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d'Italia 23.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 18.00 Fodbold: Rosenborg-Lillestrøm

Tennis: De topseedede hos henholdsvis mænd og kvinder ved den stærkt besatte turnering i Rom, Rafael Nadal og Simona Halep, levede onsdag i den grad op til deres status. Og viste næsten grusom effektivitet over for deres modstandere. Den spanske gruskonge gjorde kort proces mod bosniske Damir Dzumhur, der ellers havde vundet over Nadals stærke landsmand Fernando Verdasco i 1. runde, med cifrene 6-1, 6-0, mens Halep lidt overraskende fuldstændig udspillede den japanske Indian Wells-vinder Naomi Osaka og ligeledes vandt 6-1, 6-0.

Fodbold: Seks Tottenham-spillere, fire fra Manchester United, tre fra Manchester City og to fra Chelsea og Liverpool. Sådan var fordelingen hos nogle af de engelske storklubber, da landstræner Gareth Southgate onsdag satte navn på de 23 spillere, der skal repræsentere England ved sommerens VM i Rusland. Mange gamle kendinge var i blandt, men mere bemærkelsesværdigt var det, at træneren havde fundet plads til den 19-årige højreback fra Liverpool Trent Alexander-Arnold.

Truppen

Målmænd: Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley), Jordan Pickford (Everton).

Forsvarsspillere: Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Ashley Young (Manchester United), Danny Rose (Tottenham).

Midtbanespillere: Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Dele Alli (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City).

Angribere: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal).

Som reserver har Southgate udpeget Lewis Cook (Bournemouth), Tom Heaton (Burnley), James Tarkowski (Burnley), Jake Livermore (West Bromwich) og Adam Lallana (Liverpool).

Fodbold: Det er store fyringsdag i Premier League. Både Everton og West ham har sagt farvel til deres respektive managere. I Liverpool-klubben Everton er Sam Allardyce, som i den netop afsluttede sæson blev hentet ind som redningsmand og sluttede på en 8.-plads, blevet afskediget. Han indgår ikke længere i klubbens planer. »På vegne af bestyrelsen, ledelsen og ejeren vil jeg gerne takke Sam for den indsats, han har leveret i Everton de seneste syv måneder. Han kom til os på et svært tidspunkt, og han gav os stabilitet, og det er vi ham taknemmelige for«, siger Everton-direktør Denise Barrett-Baxendale. Hos West Ham blev David Moyes for et halvt år siden hyret til at føre London-klubben ud af nedrykningssumpen. Det gjorde han med en 13.-plads – som tilsyneladende ikke var tilstrækkeligt for den ambitiøse traditionsklub.

Tennis: Onsdag kom et par overraskelser ved den store grusbaneturnering i Rom, både hos mænd og kvinder. Hos kvinderne holdt græske Maria Sakkari sit flotte niveau fra sejren i 1. runde over Kiki Bertens, da hun i 2. runde besejrede 6.-seedede Karolina Pliskova 3-6, 6-3, 7-5. Og hos mændene lykkedes det italienske Fabio Fognini at holde sit altid højt anlagte spil hele kampen, da han nedkæmpede 6.-seedede Dominic Thiem 6-4, 1-6, 6-3.

Fodbold: Landsholdsangriber Yussuf Poulsen skal have ny klubtræner i RB Leipzig. Cheftræner Ralph Hasenhüttl har efter eget ønske fået sin kontrakt ophævet. Leipzig sluttede på 6.-pladsen i Bundesligaen.

Fodbold: Sønderjyske får til den kommende sæson tilgang af en vaskeægte bomber. Om den 28-årige hollænder Mart Lieder så kan begå sig i Superligaen, vil vise sig. Angriberens målgennemsnit fra den netop afsluttede sæson er i hvert fald imponerende. 30 mål i 31 kampe - blot 12 mål færre, end hele Sønderjyske-holdet har scoret i denne sæson - blev det til for FC Eindhoven i den næstbedste hollandske række. »Mart Lieder er virkelig en 'goal-getter', som er god både som boksspiller, men også i de dybe løb. Med et gennemsnit på et mål per kamp over en hel sæson, så kender man altså vejen til netmaskerne«, siger sportschef Hans Jørgen Haysen. Aftalen gælder til 2020.

30! Geniet nog eens van alle doelpunten van onze topscorer dit seizoen! https://t.co/yfzsppt3Ea #FCEindhoven — FC Eindhoven (@FCEindhoven) 12. maj 2018

Fodbold: Venstrebacken Jakob Ahlmann og AaB har forlænget samarbejdet i yderligere to år. Den nye aftale gælder til 2021.