To trænere får sparket i Premier League

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA BNL d’Italia, Rom (k) 20.30 Håndbold: Skjern-GOG (m) 03.00 Basketball: Houston-Golden State TV3 Sport 07.30 Billard: Pool, VM 12.00 Tennis: ATP BNL d’Italia, Rom (m) 18.30 Fodbold: Vejle-Fredericia 20.45 Fodbold: Rotherham-Scunthorpe 03.05 Ishockey: Vegas-Winnipeg 6'eren 20.45 Fodbold: Marseille-Atlético Madrid Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 18.00 Fodbold: Rosenborg-Lillestrøm Vis mere

Fodbold: Det er store fyringsdag i Premier League. Både Everton og West ham har sagt farvel til deres respektive managere. I Liverpool-klubben Everton er Sam Allardyce, som i den netop afsluttede sæson blev hentet ind som redningsmand og sluttede på en 8.-plads, blevet afskediget. Han indgår ikke længere i klubbens planer. »På vegne af bestyrelsen, ledelsen og ejeren vil jeg gerne takke Sam for den indsats, han har leveret i Everton de seneste syv måneder. Han kom til os på et svært tidspunkt, og han gav os stabilitet, og det er vi ham taknemmelige for«, siger Everton-direktør Denise Barrett-Baxendale. Hos West Ham blev David Moyes for et halvt år siden hyret til at føre London-klubben ud af nedrykningssumpen. Det gjorde han med en 13.-plads – som tilsyneladende ikke var tilstrækkeligt for den ambitiøse traditionsklub.

Fodbold: Landsholdsangriber Yussuf Poulsen skal have ny klubtræner i RB Leipzig. Cheftræner Ralph Hasenhüttl har efter eget ønske fået sin kontrakt ophævet. Leipzig sluttede på 6.-pladsen i Bundesligaen.

Fodbold: Sønderjyske får til den kommende sæson tilgang af en vaskeægte bomber. Om den 28-årige hollænder Mart Lieder så kan begå sig i Superligaen, vil vise sig. Angriberens målgennemsnit fra den netop afsluttede sæson er i hvert fald imponerende. 30 mål i 31 kampe - blot 12 mål færre, end hele Sønderjyske-holdet har scoret i denne sæson - blev det til for FC Eindhoven i den næstbedste hollandske række. »Mart Lieder er virkelig en 'goal-getter', som er god både som boksspiller, men også i de dybe løb. Med et gennemsnit på et mål per kamp over en hel sæson, så kender man altså vejen til netmaskerne«, siger sportschef Hans Jørgen Haysen. Aftalen gælder til 2020.

30! Geniet nog eens van alle doelpunten van onze topscorer dit seizoen! https://t.co/yfzsppt3Ea #FCEindhoven — FC Eindhoven (@FCEindhoven) 12. maj 2018

Fodbold: Venstrebacken Jakob Ahlmann og AaB har forlænget samarbejdet i yderligere to år. Den nye aftale gælder til 2021.

Fodbold: Ekslandsholdsspilleren Morten Nordstrand (34 år) stopper karrieren. Det meddeler hans klub Fremad Amager på sin hjemmeside.

Fodbold: Diego Maradona har fået nyt job. Den argentinske legende tiltræder efter VM et tre år langt engagement som formand med fokus på branding i den hviderussiske klub Dinamo Brest. 57-årige Diego Maradona har seneste været træner i en 2. divisionsklub i De Forenede Arabiske Emirater, men fik ikke kontrakten forlænget, da oprykningen glippede.

Ishockey: Lars Eller blev noteret for en assist, men var med tre udvisninger også en slags syndebuk, da Washington tabte det tredje NHL-semifinaleopgør mod Tampa Bay med 2-4. Den samlede stilling i bedst af 7-serien er 2-1 til Washington.