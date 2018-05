AaB'er klar til at møde Danmark ved VM

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA BNL d’Italia, Rom (k) 16.15 Ishockey: VM, kvartfinale 20.15 Ishockey: VM, kvartfinale TV3 Sport 7.30Billard: Pool-VM 12.00 Tennis: ATP BNL d’Italia, Rom(m) 18.00 Fodbold: Helsingør-Silkeborg 20.30 Dart: Premier League 2.05Ishockey: Washington-Tampa Bay TV3 Max 19.00 Håndbold: Bundesligaen (m) Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 20.00 Fodbold: Lyngby-Randers Vis mere

Fodbold: Perus argentinske landstræner Ricardo Gareca har skåret sin bruttotrup ned til 24 spillere. En mand skal altså sies fra, inden sydamerikanerne rejser til Rusland og møder Danmark i VM-premieren i Saransk 16. juni. AaB’s offensivspiller Edison Flores er naturligvis med i en trup, der tæller 6 spillere fra Perus hjemlige liga samt 6 fra mexicanske klubber. I Perus bagkæde er det værd at bemærke, at holdtes højeste forsvarsspiller måler – efter nordeuropæiske forhold – beskedne 1,83 meter.

Truppen

Mål: Pedro Gallese (Veracruz), Carlos Caceda (Municipal), Jose Carvallo (UTC).

Forsvar: Aldo Corzo (Universitario), Luis Advincula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Alberto Rodriguez (Junior), Christian Ramos (Veracruz), Anderson Santamaria (Puebla), Luis Abram (Velez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengol).

Midtbane: Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Lobos), Yoshimar Yotun (Orlando), Sergio Pena (Granadan), Edison Flores (AaB), Paolo Hurtado (Vitoria de Guimaraes), Wilder Cartagena (Veracruz), Nilson Loyola (Melgar), Christian Cueva (Sao Paulo), Andre Carrillo (Watford).

Angreb: Jefferson Farfan (Lokomotiv), Andy Polo (Portland), Raul Ruidiaz (Morelia).

Fodbold: Sønderjyske har formået at holde bejlere på afstand og fået forlænget kontrakten med den tyske målmand Sebastian Mielitz. Den 28-årige har således forlænget kontrakten til 2020. »Vi har haft flere forespørgsler på ham, og er derfor også ekstra glade for at vi nu har fået papir på ham i de næste to sæsoner«, siger sportschef Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

Ishockey: Nikolaj Ehlers er blevet skadet og var derfor ikke med, da Winnipeg Jets natten til torsdag tabte 2-4 på udebane til Vegas Golden Knights i NHL-semifinaleserien. Vegas fører nu 2-1 i kampe.

Fodbold: Atlético Madrids tomålskytte i Europa League-triumfen mod Marseille, Antoine Griezmann, er i flere spanske medier meldt på vej til FC Barcelona. Franskmanden afviser, at tale om et skifte. »Lige nu er ikke den rette tid til at tale om fremtiden. Jeg ønsker bare at nyde øjeblikket efter at have vundet en titel og fejre det med tilhængerne«, siger den 27-årige franskmand, som efter slutfløjtet blev kåret til kampens spiller. Griezmann har en frikøbsklausul i sin nuværende kontrakt. Han kan skifte for 100 millioner euro – ca. 750 millioner kroner.

Basketball: Via storspil af James Harden og Eric Gordon vandt Houston Rockets 127-105 i den anden NBA-semifinale mod Golden State Warriors. Stillingen er dermed 1-1 i kampe. James Harden og Eric Gordon lavede hver 27 point.

Tennis: Caroline Wozniackis kamp i 3. runde i Rom mod letten Anastasija Sevastova er programsat til kl. 21 torsdag aften.

Fodbold: Mens storklubben Hamburger SV er rykket ned i 2. Bundesliga er der flere andre klubber i det nordtyske, der er på vej op. Holstein Kiel skal i aften spille det første playoffopgør om en plads i den bedste række mod Wolfsburg, og længere nord på ved den dansk-tyske grænse har Flensburg