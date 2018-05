Wozniackis rival videre på badebillet

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA BNL d’Italia, Rom (k) 16.15 Ishockey: VM, kvartfinale 20.15 Ishockey: VM, kvartfinale TV3 Sport 7.30Billard: Pool-VM 12.00 Tennis: ATP BNL d’Italia, Rom(m) 18.00 Fodbold: Helsingør-Silkeborg 20.30 Dart: Premier League 2.05Ishockey: Washington-Tampa Bay TV3 Max 19.00 Håndbold: Bundesligaen (m) Eurosport 1 13.15 Cykling: Giro d’Italia 23.00 Cykling: Tour of California Eurosport 2 20.00 Fodbold: Lyngby-Randers Vis mere

Tennis: Verdensranglisten nummer 1, Simona Halep fra Rumænien, fik en fribillet til kvartfinalerne ved WTA-turneringen i Rom. Hendes modstander i 3. runde, amerikaneren Madison Keys, matte trække sig på grund af en skade. Elina Svitolina og Jelena Ostapenko måtte derimod arbejde hårdt i tre sæt i 3. runde for at besejre henholdsvis Daria Kasatkina og Johanna Konta. Simona Halep kan i øvrigt miste toppositionen på ranglisten i Rom, såfremt Caroline Wozniacki kommer længere i turneringen end rumæneren. Caroline Wozniacki spiller i aften kl. 21 mod letten Anastasija Sevastova.

Fodbold: Ikonet Gianluigi Buffon forlader Juventus, når den italienske Serie A slutter i weekenden. Karrieren indstilles dog ikke. Men hvor karrieren fortsætter og i hvilken funktion, afslørede Gianluigi Buffon ikke, da han holdt hof for fodboldens verdenspresse. Men der foreligger tilbud, lød det fra Buffon. »Det er kun to uger siden, at jeg egentlig havde tænkt mig at stoppe med fodbold, men så kom der tilbud både på og uden for banen«, siger Buffon. Målmanden, der som 40-årig fortsat holder verdensklasse, kom til Juventus fra Parma i 2001 og har siden stået mellem stængerne 655 gange for Torino-klubben. Kamp 656 bliver mod Hellas Verona lørdag kl. 15.

Fodbold: Bayern München-angriberen Sandro Wagner erklærer sig som færdig med det tyske landshold. Det sker, efter at Wagner ikke er blevet udtaget til den tyske VM-bruttotrup. »Det står klart, at min åbne facon ikke stemmer overens med trænerens«, siger angriberen ifølge avisen Bild. 5 mål i 8 landskampe blev det til for den 30-årige.

Fodbold: Italieneren Claudio Ranieri er færdig som træner i franske Nantes efter denne sæson – et år før kontraktudløb. Nantes ligger 10’er i Ligue 1 og Ranieris sidste kamp bliver lørdag mod Strasbourg.

Fodbold: Det danske landshold er fortsat nummer 12 på Fifa’s verdensrangliste, der toppes af Tyskland foran Brasilien, Belgien, Portugal og Argentina. Danmarks VM-modstandere Peru, Australien og Frankriger er nummer 11, 40 og 7.

Fodbold: Perus argentinske landstræner Ricardo Gareca har skåret sin bruttotrup ned til 24 spillere. En mand skal altså sies fra, inden sydamerikanerne rejser til Rusland og møder Danmark i VM-premieren i Saransk 16. juni. AaB’s offensivspiller Edison Flores er naturligvis med i en trup, der tæller 6 spillere fra Perus hjemlige liga samt 6 fra mexicanske klubber. I Perus bagkæde er det værd at bemærke, at holdtes højeste forsvarsspiller måler – efter nordeuropæiske forhold – beskedne 1,83 meter.

