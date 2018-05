Wozniacki møder i eftermiddag farlig estisk outsider

Tennis: Maria Sharapova har tidligere vundet den store grusturnering i Rom, og med en 6-3, 6-4-sejr over australske Daria Gavrilova torsdag er russeren klar til fredagens kvartfinaler. Caroline Wozniacki er også kvartfinaleklar efter sin 6-2, 5-7, 6-3-sejr over letten Anastasija Sevastova sent torsdag aften og møder en anden spiller fra Baltikum, Estlands Anett Kontaveit fra Tallinn, der er nr. 26 på ranglisten og har vist flot fremgang de seneste par sæsoner. Kontaveit besejrede torsdag Venus Williams i to sæt, og hendes indbyrdes statistik med Wozniacki er 1-1. Kampen Wozniacki-Kontaveit skal spilles fra kl. cirka 16.30 på NextGen Arena.

Kvindernes kvartfinaler: Simona Halep-Caroline Garcia, Maria Sharapova-Jelena Ostapenko, Angelique Kerber-Elina Svitolina, Anett Kontaveit-Caroline Wozniacki

Mændenes kvartfinaler: Rafael Nadal-Fabio Fognini, Kei Nishikori-Novak Djokovic, Pablo Carreno Busta-Marin Cilic, David Goffin-Alexander Zverev

Foto: Petr David Josek/AP Enzo Corvi og Nino Niederreiter fra Schweiz jubler, efter først nævnte har scoret mod Finland og overraskende sendt sin nation på VM-semifinalekurs.

VM-ishockey: Finland fortsatte sin slingrekurs ved slutrunden i Danmark, da holdet noget overraskende torsdag aften tabte 2-3 til Schweiz i kvartfinalen. De andre kvartfinaler sluttede således: Canada-Rusland 5-4, Sverige-Letland 3-2, USA-Tjekkiet 3-2. Dermed bliver lørdagens semifinaler Sverige-USA og Canada-Schweiz. Som turneringen flere gange har vist, skal man passe på med at sætte for tydelig en favoritrolle på enkelte nationer.

Basketball: Nu bliver en af ligestillingens sidste lukkede døre sparket i stumper og stykker af Værløse Basketballklub, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det sker med ansættelsen af Susie Heede-Andersen som cheftræner for klubbens mænd i basketligaen. Hun bliver dermed den første kvindelige cheftræner for et mandligt ligahold i Danmark uanset sportsgren. »Jeg har været træner, siden jeg var 16 år. Jeg har haft mange herre- og drengehold. Det er bestemt ikke min opfattelse, at det køn har vanskeligere ved at høre efter«, siger Susie Heede-Andersen til Frederiksborg Amts Avis.

Ishockey: Danske Lars Eller og Washington Capitals havde natten til fredag mulighed for at få en matchbold i semifinaleserien mod Tampa Bay Lightning i NHL. Hovedstadsholdet måtte dog forlade isen med et nederlag på 2-4. Dermed er der udlignet til 2-2 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Lars Eller fik 18 minutter på isen og havde to skud på mål og tilbragte fire minutter i straffeboksen. De to hold spiller kamp fem lørdag aften lokal tid i Tampa Bay. Kamp seks spilles i Washington mandag. Indtil videre er alle kampe blevet vundet af udeholdet i serien.

Fodbold: Wolfsburg tog torsdag aften et skridt mod at undgå nedrykning fra Bundesligaen. Wolfsburg vandt 3-1 hjemme over Holstein Kiel i den første af to playoffkampe om en billet til den bedste række i næste sæson. Wolfsburg sluttede tredjesidst i Bundesligaen, mens Holstein Kiel blev nummer tre i den næstbedste række.

Foto: Francois Mori/AP Dimitri Payet var i tårer, da han onsdag måtte sige farvel til Europa League-finalen. Nu må han også sige farvel til VM i Rusland.

Fodbold: Frankrig må klare sig uden offensivspilleren Dimitri Payet ved sommerens VM-slutrunde i Rusland, hvor holdet blandt andet møder Danmark. Det står klart, efter at landstræner Didier Deschamps torsdag udtog en trup på 23 spillere uden Marseille-profilens navn på listen. Payet måtte grædende forlade banen onsdag aften, da han pådrog sig en muskelskade i Europa League-finalen mod Atlético Madrid. Det er tilsyneladende muskelskaden, som også sætter en stopper for Payets deltagelse i Rusland. Payet var fast mand og blandt Frankrigs profiler, da holdet i 2016 spillede sig hele vejen til finalen, hvor det endte med et nederlag til Portugal.