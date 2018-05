Skuffelsen er monumental i Brøndby efter nedtur i sidste sekund

Fodbold: Brøndby-træner Alexander Zorniger var en skuffet mand, efter at han fredag aften måtte se sit hold sætte en føring på 2-0 over styr i slutsekunderne af opgøret mod Horsens. Dermed kan Brøndby ikke længere selv afgøre, om klubben skal vinde DM-guldet.

»Alle i klubben er skuffede, og det kan jeg godt forstå. Spillerne skal lære at komme sig over det her. Vi er ikke vant til at være et hold, som spiller med om mesterskabet, og vi har ikke været i nærheden af det i de sidste ti år«, siger Zorniger til Ritzau.

Sportsdirektør Troels Bech var på linje med sin træner: »Resultatet mod Horsens er så skuffende, som jeg magter at forestille mig, noget kan være. Jeg håber, at alle fans tropper op på mandag (mod AaB, red.) og markerer, at en fantastisk sæson er slut, på trods af at vi indkasserede et mål i de døende sekunder mod Horsens«, siger han til Ritzau.

Brøndby spiller mandag sæsonens sidste kamp - hjemme mod AaB. Samtidig spiller FC Midtjylland hjemme mod Horsens og kan med en sejr vinde guldet for anden gang i klubbens historie.

Ishockey: Som den blot anden dansker nogensinde, kan den tidligere landsholdsanfører, Jesper Damgaard, se frem til at blive optaget i ishockeyens Hall of Fame under Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF). Jesper Damgaard indstillede karrieren i 2011 og nåede at spille 256 kampe for Danmark. Damgaard er endvidere noteret for at have deltaget i intet mindre end 17 VM-slutrunder i træk, og han var med til at føre Danmark fra B-gruppen og op i A-gruppen. Spillere kan først blive optaget efter endt karriere, og Jesper Damgaard kommer i selskab med store navne som blandt andre Wayne Gretzky og Peter Forsberg.

Badminton: Et forslag om at ændre pointsystemet i badminton er lørdag blevet nedstemt, skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin facebookside. Forslaget gik ud på at spille fem sæt til 11 point i stedet for det nuværende system med tre sæt til 21 point. 123 af 252 stemte imod forslaget, men da regelændringer kræver to tredjedele af stemmerne, blev forslaget ikke vedtaget.

Håndbold: Team Esbjerg har skrevet en treårig kontrakt med den danske landsholdsspiller Line Jørgensen, der kommer hjem til den danske liga efter tre sæsoner i den rumænske storklub CSM Bucuresti. 28-årige Line Jørgensen er højre back og har spillet flere end 100 landskampe for Danmark.

Sejr i går og hende her i dag. Så bliver weekenden ikke meget bedre... pic.twitter.com/8auRfOjknM — Team Esbjerg (@TeamEsbjerg) 19. maj 2018

Fodbold: AGF har forlænget kontrakten med Jens Stage, så den nu løber frem til sommeren 2023. Jens Stage kom til den aarhusianske superligaklub i december 2016 og har fået sit gennembrud i denne sæson.

Fodbold: Parma er efter tre års fravær tilbage i Serie A, den bedste italienske fodboldrække. Fredag aften vandt Parma 2-0 ude over Spezia, så Parma snupper den anden direkte oprykningsplads i Serie B. Empoli sikrede sig allerede for et stykke tid siden førstepladsen i Serie B.

Ishockey: Winnipeg Jets med danske Nikolaj Ehlers på holdet har for alvor ryggen mod muren efter endnu et nederlag i semifinaleserien mod Vegas Golden Knights i verdens bedste ishockeyliga, NHL. Natten til lørdag dansk tid tabte Ehlers og co. 2-3 på udebane til Golden Knights. Dermed har Golden Knights vundet tre opgør, mens Jets har taget en enkelt sejr i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Fodbold: Den tidligere tyske landsholdsspiller Markus Babbel skal være træner for Western Sydney Wanderers i den australske A-League, skriver Ritzau. Den tidligere forsvarsspiller har blandt andet spillet for storklubber som Bayern München og Liverpool. Babbel har som træner været med til at spille Hertha Berlin i Bundesligaen og kvalificeret Stuttgart til Champions League. Senest har han været træner for FC Luzern i den schweiziske liga.