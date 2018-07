Axelsen viser verdensklasse og er i en ny finale

Badminton: Indonesia Open er en prestigefyldt kæmpeturnering, hvor Viktor Axelsen aldrig har været længere end 2. runde, men i år har den danske verdensmester chancen for at vinde, når han søndag skal spille finale i Kuala Lumpur. Nok tabte Viktor Axelsen første sæt til verdensranglistens nummer tre, kineseren Shi Yuqi, men i andet sæt og ikke mindst tre sæt var danskeren taktisk og spillemæssigt overlegent og viste overskud på allerøverste hylde på vej mod en sejr på 18-21, 21-14, 21-11. I finalen skal Axelsen møde vinderen af en kamp mellem japaneren Kento Momota og den 35-årige malayisiske legende Lee Cong Wei, der seks gange har vundet Indonesia Open og undervejs i år har elimineret blandt andre Anders Antonsen. I sidste uge vandt Lee Chong Wei finalen i Malaysia Open over netop Momota.

Direkte sport i tv Lørdag DR1 16.00 Fodbold: VM, Sverige-England 20.00 Fodbold: VM, Rusland-Kroatien DR 3 15.00 E-Sport: ESL One Cologne - CS:GO TV 2 11.05 Tour de France: 1. etape TV 2 Sport 07.00 Badminton: Indonesia Open TV3+ 11.55 Formel 1: GP på Silverstone, træning 14.30 Formel 1: GP på Silverstone, kval. TV3 Sport 08.05 Standardvogne: V8 12.30 Tennis: Wimbledon 22.00 Dart: U.S. Masters 00.55 Motorsport: Nascar, Sugar 400 TV3 Max 10.20 Formel GP3: Storbritanniens GP 12.30 Tennis: Wimbledon 18.55 Speedway: Sveriges Grand Prix Eurosport 1 10.55 Cykling: Tour de France 17.00 Atletik: U18-EM 19.00 Ridebanespringning: Champ. Tour 01.00 Fodbold: Philadelphia-Atlanta Eurosport 2 09.45 Motocross: VM-afdeling 12.50 Roadracing: Superbike, VM-afdeling 19.00 Atletik: U18-EM Vis mere

Formel 1: Kevin Magnussen fik fyldt lidt selvtillid i tanken ved den sidste træning forud for eftermiddagens kvalifikation til Storbritanniens Grand Prix på Silverstone. Haas-køreren opnåede 8.-hurtigste tid til træningen, hvor holdkammeraten Romain Grosjain var lige fter som nummer 9. Briten Lewis Hamilton var hurtigst i sin Mercedes-racer. Træningen måtte stoppes, da Brendon Hartleys Toro Rosso-racer kørte galt med høj hastighed, fordi bilens hjulophæng pludselig knækkede. Kvalifikationen starter klokken 15 og liveopdateres på politiken.dk.

Golf: Alle tre danskere klarede cuttet til finalerunderne i Thornberry Creek LPGA Classic, hvor sydkoreaneren Sei Young Kim med runder ui 63 og 65 slag har taget en suveræn føring i 16 slag under par. Nicole Broch Larsen er 9 slag efter som nummer 30, Emily Kristine Pedersen er 11 slag efter som nummer 58 og Nanna Koerstz Madsen er nummer 66 og klarede dermed liga akkurat cuttet på 4 slag under par.