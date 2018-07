VM-døgnet: Første semifinaler uden Italien, Argentina, Tyskland eller Brasilien

Historik: VM får den fjerde forskellige, europæiske vinder, da ingen af de 6 tilbageværende lande har vundet titlen siden Frankrig i 1998. Italien (verdensmester 2006), Spanien (2010) og Tyskland (2014) er ude, og dermed er det første gang nogen sinde, at hverken Italien, Argentina, Brasilien eller Tyskland er blandt de sidste fire hold ved slutrunden. Udover de fire nævnte har kun Uruguay vundet VM mere end én gang. Af de seks tilbageværende har kun Frankrig (1998) og England (1966) tidligere været verdensmester. Sverige var finalist i 1958 og Belgien (1986), Kroatien (1998) og Rusland (som Sovjetunionen i 1966) har alle været semifinalist som bedst.

Belgien: Modstanderen i kvartfinalen var et af verdens bedste, men Roberto Martinez havde som belgisk landstræner lagt den helt rigtige taktik, der gav en 2-1-sejr. »Det handlede om at være målfarlig i dag. For mig er Brasilien det bedste fodboldhold ved VM, og holdet udgør uden tvivl den største trussel i det åbne spil. Vi var nødt til at forsvare godt i 90 minutter. Man er nødt til at få et taktisk overtag, når man spiller imod Brasilien, fordi der er en psykologisk barriere, som handler om deres gule trøje, deres fem VM-titler, og alt hvad der hører med til det. Det handlede om at udføre taktikken. Der var mange trusler, vi skulle få stoppet, og Hazard og Lukaku sørgede for det med deres placeringer på banen. Det handlede om mentalitet, og jeg er den mest stolte mand på jorden, for jeg gav spillerne et meget hårdt, taktisk oplæg, og måden de udførte det på var fantastisk«, sagde Roberto Martínez ifølge fifa.com.

Brasilien: Trods kvartfinalenederlaget til Belgien fortsætter Tite som landstræner i Brasilien. »Vi vil beholde ham. Det er der ingen debat om«, siger et unavngivent medlem af ledelsen i Det Brasilianske Fodboldforbund til avisen O Estado de S. Paulo ifølge nyhedsbureauet dpa. 57-årige Tite vil ikke selv kommentere sin fremtid.»Det er ikke passende, eftersom jeg stadig tænker på kampen. Tiden vil vise, hvad der skal ske. Efter et par uger vil støvet lægge sig. Vores hoveder vil være klare, således at vi bedre kan diskutere det«, sagde han ifølge Det Internationale Fodboldforbund Fifas hjemmeside.

Sverige: Optakten til lørdagens kvartfinale mod England bød på udfordringer for svenskerne. Det Svenske Fodboldforbund er blevet idømt en bøde på 70.000 schweizerfrancs (ca. 450.000 kr.), fordi nogle spillere ikke bar de reglementerede strømper under ottendedelsfinalen mod Schweiz, selv om Fifa (Det Internationale Fodboldbund) havde pointeret det. Lørdag fik spillerne desuden en alternativ opvågen, da brandalarmen på hotellet i Samara gik i gang klokken 9. Alt forløb dog uden hverken panik eller problemer, ifølge svenskernes pressechef.