Dansker vraget til VM skifter klub i Spanien

Fodbold: Daniel Wass skifter fra Celta Vigo til Valencia i den spanske liga på en fireårig kontrakt. 29-årige Wass, der ikke var med Danmark til VM, nåede at spille tre år i Celta Vigo, hvor det blev til 136 officielle kampe og 14 mål. Han har tidligere spillet i Evian, Brøndby og Frederikstad.

Tennis: Højt at flyve, dybt at falde. Mandag bragede 15-årige Clara Tauson videre til 2. runde ved juniorernes Wimbledon. Tirsdag tabte danskeren i to sæt til amerikanske Lea Ma 7-6, 7-6 i en kamp, hvor Tauson lavede hele 35 uprovokerende fejl.

OL: Omkring 50 danske eliteatleter får frem mod OL i Tokyo i 2020 økonomisk støtte på i alt 12 millioner kroner.

Det skriver Team Danmark i en pressemeddelelse.

De 12 millioner kroner kommer fra en donation fra Salling Fondene til Team Danmark og Kirkbi A/S' partnerskab med Danmarks Idrætsforbund.

Blandt modtagerne er den tidligere verdensmester i landevejscykling, Amalie Dideriksen, dressurrytteren Cathrine Dufour og skytten Jesper Hansen.

Derudover får atleter fra atletik, bueskydning, karate, kajak, roning, sejlsport og svømning også støtte.

»Team Danmark har store ambitioner på dansk eliteidræts vegne, og der er stadig uforløste potentialer. Dem skal vi sammen med specialforbundene være dygtige til at forløse, hvis vi skal fastholde den positive udvikling«, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen, i en pressemeddelelse.

Mandag fik Dansk Tennis Forbund en million kroner til at udvikle unge talenter til at slå igennem internationalt.

Ishockey: Svenskeren Jakob Lilja er af den svenske Højesteret blevet dømt for overfald, efter han under en kamp i 2015 lavede en crosschecking på Malmö Redhawks-spilleren Jens Olsson. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Lilja, der i 2015 spillede for den svenske klub Rögle, blev i september i landsretten dømt for overfaldet. Den dom stadfæster Højesteret altså nu, men Lilja slipper til gengæld for de bøder, han var blevet tildelt. Efter episoden i 2015 fik han en karantæne på 10 kampe af det svenske ishockeyforbund.

Tennis: Søndag kan blive en stor sportsdag i England. Her spilles herrernes singlefinale ved Wimbledon, mens fodboldlandsholdet også kan spille VM-finale.

Men starttidspunktet for singlefinalen - klokken 15 dansk tid - bliver ikke rykket, selv om England kommer i finalen, der begynder klokken 17, slår Wimbledons direktør, Richard Lewis, fast.

»Vi har i flere år sagt, at finalen bliver spillet klokken 14 (britisk tid, red.), ligesom den bliver hvert år. Vores event er udsolgt, og der er massiv interesse. Der er ingen planer om at ændre noget som helst«, siger han til BBC.