FCK-træner forventer salg af svensker efter flot VM

Fakta Direkte sport i tv TV 2 13.20 Tour de France, 4. etape 20.00 Fodbold: VM, Frankrig-Belgien TV 2 Sport 08.00 Atletik: U20-VM 15.00 Atletik: U20-VM TV3 Sport 12.30 Tennis: Wimbledon TV3 Max 14.00 Tennis: Wimbledon Eurosport 1 13.00 Tour de France, 4. etape

Fodbold: Robin Olsen skal i den nærmeste fremtid sælges, og efter VM, hvor målmanden sammen med Sverige nåede kvartfinalen, er prisen for svenskeren røget i vejret.

»Vi har budgetteret med et salg, og prisen er steget efter VM. Men prisen afhænger af, hvilken liga han ender i«, siger Ståle Solbakken, der også råder over Stephan Andersen og nytiltrådte Jesse Joronen på målmandsposten.

Fodbold: Daniel Wass skifter fra Celta Vigo til Valencia i den spanske liga på en fireårig kontrakt. 29-årige Wass, der ikke var med Danmark til VM, nåede at spille tre år i Celta Vigo, hvor det blev til 136 officielle kampe og 14 mål. Han har tidligere spillet i Evian, Brøndby og Frederikstad.

Fodbold: Arsenal henter forstærkning til midtbanen i form af Lucas Torreira, der netop har været til VM med Uruguay, hvor kvartfinalen blev endestationen. 23-årige Torreira skifter til den engelske klub fra Sampdoria.

Håndbold: Det europæiske håndboldforbund har givetViborg HK et wildcard til EHF Cup, og dermed spiller klubben for 26. sæson i træk europæisk håndbold. Viborg HK træder ind i første kvalifikationsrunde, mens Nykøbing Falster og Team Esbjerg træder ind i henholdsvis runde 2. og 3.

Tennis: Højt at flyve, dybt at falde. Mandag bragede 15-årige Clara Tauson videre til 2. runde ved juniorernes Wimbledon. Tirsdag tabte danskeren i to sæt til amerikanske Lea Ma 7-6, 7-6 i en kamp, hvor Tauson lavede hele 35 uprovokerende fejl.

OL: Omkring 50 danske eliteatleter får frem mod OL i Tokyo i 2020 økonomisk støtte på i alt 12 millioner kroner.

Det skriver Team Danmark i en pressemeddelelse.

De 12 millioner kroner kommer fra en donation fra Salling Fondene til Team Danmark og Kirkbi A/S' partnerskab med Danmarks Idrætsforbund.

Blandt modtagerne er den tidligere verdensmester i landevejscykling, Amalie Dideriksen, dressurrytteren Cathrine Dufour og skytten Jesper Hansen.

Derudover får atleter fra atletik, bueskydning, karate, kajak, roning, sejlsport og svømning også støtte.

»Team Danmark har store ambitioner på dansk eliteidræts vegne, og der er stadig uforløste potentialer. Dem skal vi sammen med specialforbundene være dygtige til at forløse, hvis vi skal fastholde den positive udvikling«, siger Team Danmarks direktør, Lone Hansen, i en pressemeddelelse.

Mandag fik Dansk Tennis Forbund en million kroner til at udvikle unge talenter til at slå igennem internationalt.