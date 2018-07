Gravid Kamilla Rytter Juhl stopper karrieren

Badminton: 34-årige Kamilla Rytter Juhl stopper karrieren, da hun er gravid.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Hun har blandt andet vundet VM-guld, OL-sølv og All England i sin karriere. Privat danner hun par med kollegaen Christinna Pedersen, som også var hendes doublemakker.

»Selv om det har været en svær beslutning at tage, at jeg skulle stoppe min badmintonkarriere, så kan jeg også mærke, at det føles som det rigtige valg. Vi er ovenud lykkelige over, at det er lykkedes mig at blive gravid, og vi glæder os helt vildt til at blive en lille familie«, siger Kamilla Rytter Juhl.

Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, kalder Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen for Danmarks ubetinget »bedste damedouble nogensinde«.

Christinna Pedersen fortsætter sin badmintonkarriere. Nu er fokus for hende på mixeddouble, hvor hun er en del af OL 2020-satsningen med Mathias Christiansen.

Kamilla Rytter Juhls karrierestop får betydning for VM i Kina, som spilles 30. juli til 5. august. I samråd med Team Danmark nedjusterer Badminton Danmark målsætningen til en medalje og to kvartfinaler.

Fodbold: Med Cristiano Ronaldos skifte til Juventus og VM-semifinalen mellem Frankrig og Belgien er det gået under radaren, at Manchester City køber den algeriske midtbanespiller Riyad Mahrez i Leicester for en halv milliard kroner.

Riyad Mahrez har skrevet under på en femårig kontrakt med det engelske mesterhold og ser frem til at spille under Pep Guardiolas ledelse.

»Pep forpligter sig til at spille angrebsfodbold, hvilket passer perfekt til mig, og Citys præstationer sidste sæson var enestående«, siger Riyad Mahrez, der var en af profilerne, da Leicester vandt Premier League i 2013.

Fodbold: Efter en VM-kvartfinale og i alt 87 kampe stopper Yuri Zhirkov på det russiske landshold.

»Jeg har ikke længere energien til at spille landsholdsfodbold på dette niveau. Mine seneste skadesproblemer under slutrunden var det endelige signal«, siger den 34-årige venstre back ifølge bold.dk til Sport Express.

Yuri Zhirkov er den anden russer, der annoncerer sit landsholdsstop efter slutrunden. Den første var anfører Sergei Ignashevich.

Fodbold: Belgiens træner, Roberto Martínez, var ærgerlig over, at billetten til VM-finalen gled ud af hænderne efter nederlaget mod Frankrig. Men spanieren er stolt af præstationen, som det belgiske mandskab lagde for dagen.

»Jeg synes, at spillernes attitude var fantastisk, og jeg kunne ikke bede om mere. Spillerne gav alt og pressede på til det sidste sekund for at komme tilbage i kampen«, siger Martinez ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Belgien spiller bronzekamp lørdag mod enten England eller Kroatien.

Den vindende træner, Didier Deschamps, deler også roser ud til sine spillere efter sejren.

»Det var exceptionelt. Jeg er meget glad for mine spillere. Vi viste karakter og havde den rigtige indstilling«, siger Frankrigs træner Didier Deschamps.

Fodbold: Brøndby har solgt Gustaf Nilsson til Vejle Boldklub. Den 21-årige angriber skifter med øjeblikkelig virkning og har fået en treårig kontrakt med Superligaoprykkeren. Han kom til Brøndby fra Falkenbergs FF i 2016, men har haft svært ved at få spilletid og har den seneste sæson været lejet ud til Silkeborg IF.