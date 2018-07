Manchester City bruger halv milliard på målfarlig algerier

Fodbold: Med Cristiano Ronaldos skifte til Juventus og VM-semifinalen mellem Frankrig og Belgien er det gået under radaren, at Manchester City køber den algeriske midtbanespiller Riyad Mahrez i Leicester for en halv milliard kroner.

Riyad Mahrez har skrevet under på en femårig kontrakt med det engelske mesterhold og ser frem til at spille under Pep Guardiolas ledelse.

»Pep forpligter sig til at spille angrebsfodbold, hvilket passer perfekt til mig, og Citys præstationer sidste sæson var enestående«, siger Riyad Mahrez, der var en af profilerne, da Leicester vandt Premier League i 2013.

Fodbold: Belgiens træner, Roberto Martínez, var ærgerlig over, at billetten til VM-finalen gled ud af hænderne efter nederlaget mod Frankrig. Men spanieren er stolt af præstationen, som det belgiske mandskab lagde for dagen.

»Jeg synes, at spillernes attitude var fantastisk, og jeg kunne ikke bede om mere. Spillerne gav alt og pressede på til det sidste sekund for at komme tilbage i kampen«, siger Martinez ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Belgien spiller bronzekamp lørdag mod enten England eller Kroatien.

Den vindende træner, Didier Deschamps, deler også roser ud til sine spillere efter sejren.

»Det var exceptionelt. Jeg er meget glad for mine spillere. Vi viste karakter og havde den rigtige indstilling«, siger Frankrigs træner Didier Deschamps.

Fodbold: Brøndby har solgt Gustaf Nilsson til Vejle Boldklub. Den 21-årige angriber skifter med øjeblikkelig virkning og har fået en treårig kontrakt med Superligaoprykkeren. Han kom til Brøndby fra Falkenbergs FF i 2016, men har haft svært ved at få spilletid og har den seneste sæson været lejet ud til Silkeborg IF.

Fodbold: Malmø med Søren Rieks og Lasse Nielsen kom godt fra start i kvalifikationen til Champions League med en 3-0-sejr på udebane over FC Drita fra Kosovo i den første af to kampe i 1. runde. I dag træder Nicklas Bendtner og Mike Jensen ind i turneringen, når Rosenborg møder islandske Valur.

Fodbold: Den amerikanske hedgefond Elliott Management overtager ejerskabet af den italienske fodboldklub AC Milan. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. Overtagelsen sker, efter de kinesiske ejere, der sidste år købte klubben, ikke kunne betale tilbage på det lån, de havde taget ved Elliott Management for at købe klubben.

Fodbold: Til den nye sæson vil der være ændringer i indløbsproceduren i Superligaens kampe. Først vil udeholdet løbe på banen, så hjemmeholdet og slutteligt dommertrioen. Tidligere er alle parter gået ind samtidig.

Tennis: Noget atypisk er Roger Federer blevet flyttet fra Centre Court til Court 1 for at spille sin kvartfinale i Wimbledon mod sydafrikaneren Kevin Anderson. På hovedbanen spiller i stedet Novak Djokovic mod Kei Nishikori efterfulgt af Rafael Nadal mod Juan del Potro. John Isner og Milos Raonic udgør den sidste kvartfinale. Dagens starttidspunkt på begge baner er klokken 14.

Håndbold: Det danske U20-kvindelandshold kvalificerede sig i aftes til kvartfinalen ved VM efter en gyser af en 1/8-finale mod Tyskland, som brændte en chance i sidste sekund, hvilket betød sejr til det danske hold på 25-24. Sydkorea venter i kvartfinalen, der spilles i aften.