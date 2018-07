Slut med film: Superligaen indfører videopanel

Fodbold: Når Superligaen sparkes i gang fredag, vil der som noget nyt sidde en observatør, der gennemser tv-transmissionen af kampene.

Det skriver Superligaen i en pressemeddelelse.

Hvis observatøren ser en episode, som normalt ville medføre en udvisning, men ikke bliver dømt af dommeren på banen, vil observatøren lave en indberetning til Fodboldens Disciplinærudvalg.

»Med det her tiltag forsøger vi at opnå en større ensartethed i forhold til hvilke sager, der tages op i Fodboldens Disciplinærinstans. Samtidig ønsker vi at sætte ekstra fokus på »film«, som er med til at sætte spillet i miskredit«, siger turneringschef i Divisionsforeningen Peter Ebbesen.

I den kommende sæson er der video-observatør på samtlige 251 kampe.

Det er ikke det eneste nye tiltag. Også indløbsproceduren ændres, så udeholdet løber på banen først, så hjemmeholdet og slutteligt dommertrioen. Tidligere er alle parter gået ind samtidig.

Badminton: 34-årige Kamilla Rytter Juhl stopper karrieren, da hun er gravid.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Hun har blandt andet vundet VM-guld, OL-sølv og All England i sin karriere. Privat danner hun par med kollegaen Christinna Pedersen, som også var hendes doublemakker.

»Selv om det har været en svær beslutning at tage, at jeg skulle stoppe min badmintonkarriere, så kan jeg også mærke, at det føles som det rigtige valg. Vi er ovenud lykkelige over, at det er lykkedes mig at blive gravid, og vi glæder os helt vildt til at blive en lille familie«, siger Kamilla Rytter Juhl.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Kamilla Rytter Juhl er gravid og stopper karrieren.

Kamilla Rytter Juhl er gravid og stopper karrieren. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, kalder Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen for Danmarks ubetinget »bedste damedouble nogensinde«.

Christinna Pedersen fortsætter sin badmintonkarriere. Nu er fokus for hende på mixeddouble, hvor hun er en del af OL 2020-satsningen med Mathias Christiansen.

Kamilla Rytter Juhls karrierestop får betydning for VM i Kina, som spilles 30. juli til 5. august. I samråd med Team Danmark nedjusterer Badminton Danmark målsætningen til en medalje og to kvartfinaler.

Cykling: Vinderen af den grønne pointtrøje i sidste års Tour de France, australske Michael Matthews (Sunweb), forlader årets løb på grund af sygdom. Dermed er Sunweb med Søren Kragh Andersen på holdkortet nede på syv ryttere.

Også Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) er udgået af løbet. 24-årige Benoot styrtede på 4. etape og har som følge af det slået sin ene skulder af led, det højre skulderblad, venstre håndled, ene øjenbryn og bagsiden af hovedet, som er blevet syet med syv sting, trykket ribben og fået hudafskrabninger på sin hofte, ryg, arme og ben.

»Det ville ikke være ansvarligt at fortsætte i touren«, konkluderer belgieren ifølge TV 2.

Fodbold: Med Cristiano Ronaldos skifte til Juventus og VM-semifinalen mellem Frankrig og Belgien er det gået under radaren, at Manchester City køber den algeriske midtbanespiller Riyad Mahrez i Leicester for en halv milliard kroner.

Riyad Mahrez har skrevet under på en femårig kontrakt med det engelske mesterhold og ser frem til at spille under Pep Guardiolas ledelse.

Foto: Steven Paston/AP Manchester City køber Riyad Mahrez (th.) i Leicester.

Manchester City køber Riyad Mahrez (th.) i Leicester. Foto: Steven Paston/AP

»Pep forpligter sig til at spille angrebsfodbold, hvilket passer perfekt til mig, og Citys præstationer sidste sæson var enestående«, siger Riyad Mahrez, der var en af profilerne, da Leicester vandt Premier League i 2013.