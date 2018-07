Yndlingsoffer: Han jagter målet, der kan stoppe hetzen

Han har ønsket sin »smukke datter« – som han fik med en kort flirt som 17-årig – tillykke på Twitter en uge for tidligt. Han har afvist et kontrakttilbud fra Liverpool og fortalt det på direkte tv, mens hans agent, Aidy Ward, med meget hårde ord pressede klubben til det yderste for at få flere penge. Og han har mødt alt for sent til en landsholdstræning kort før VM.

Men intet af det retfærdiggør de mange negative historier, mener Sterlings forsvarere. De minder omverdenen om, at City-profilen har kæmpet sig gennem en hård opvækst med hjælp fra sin mor – hans far blev skudt, mens han var ganske lille, og familien endnu boede på Jamaica. Selv ved Sterling, at han med et længe ventet mål på vej mod mere engelsk VM-succes kan dæmpe kritikken. Men i et indlæg på The Players’ Tribune slår han fast, at virakken ikke går ham på:

»Det ville det have gjort for et par år siden. Men nu, så længe det ikke generer min mor, min søster og mine børn, har jeg det fint. Hvis folk har lyst til at skrive om min mors flotte badeværelse i huset, vil jeg bare sige, at vi for 15 år siden rensede toiletter i Stonebridge og trak morgenmad i en automat. Hvis nogen fortjener at være lykkelig, er det min mor. Hun kom til landet med intet, og nu bestyrer hun et plejehjem. Og hendes søn spiller for England«.