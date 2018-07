En af VM's bedste er i finalen - og lidt ked af det

Fodbold: Luka Modric har vist sig som en af VM's bedste spillere og er i VM-finalen med Kroatien, men er alligevel lidt ked af det. Det skyldes Cristiano Ronaldos skifte fra Real Madrid til Juventus. »Det var mit ønske, at han blev, fordi han er enestående. Det er virkelig trist, at han smutter«, beretter Modric ifølge Ritzau.

Tennis: Frederik Løchte Nielsens drøm om endnu en Wimbledon-titel i herredouble er brast. Sammen med sin britiske makker Joe Salisbury blev det til nederlag i semifinalen til den sydafrikansk-newzealandske konstellation Raven Klaasen/Michael Venus med 6-7, 6-3, 3-6, 4-6. For ulejligheden er der 112.000 britiske pund – 946.000 kroner - i præmiepenge til den 34-årige dansker.

Tennis: Som 30-årig får tyskeren Angelique Kerber en ny mulighed for at stå som Wimbledon-vinder. Den tabende finalist fra 2016 er nemlig finaleklar efter sejr på 6-3, 6-3 over Jelena Ostapenko fra Letland. På lørdag venter vinderen af matchen mellem landsmanden Julia Görges og kvinden, Kerber tabte til for to år siden, den genopståede Serena Williams.

Fodbold: Landsholdsanfører Simon Kjær spillede en lang række kampe med Clément Lenglet i Sevillas midterforsvar i sidste sæson i La Liga, men makkerskabet hører op nu. Den 23-årige franske forsvarer skifter nemlig til FC Barcelona.

Fodbold: Cristiano Ronaldo har fået trøjenummer 7 i sin nye klub Juventus. 7-tallet tilhørte ellers colombianeren Juan Cuadrado, der nu skal spille med nummer 16. »Det er bedre at give end at modtage«, meddeler Cuadrado på Instagram.

Fodbold: Kroatiens VM-finalister var på den store verbale klinge efter 2-1-sejren mod England. »Det her er et mirakel. Kun store hold kan være så modige, som vi var, og kæmpe sig tilbage fra at være et mål bagud mod hold som England«, lød det fra matchvinder Mario Mandzukic, mens træner Zlatko Dalic tilføjede: »Vi har ikke sagt vores sidste ord, der er stadig en kamp tilbage. Om Gud vil det, vil vi blive verdensmestre«.

Fodbold: Mens kroaterne aldrig har stået i en finalekamp tidligere, har de franske modstandere prøvet det så sent som i 2016, da det gik galt ved EM på hjemmebane mod Portugal. Derfor er der ingen grund til gentagelse, lyder det fra Frankrigs centrale omdrejningspunkt. »Jeg kender følelsen af at tabe en finale. Jeg vil ikke have, at det sker igen«, siger Paul Pogba og tilføjer: »Da vi slog Tyskland (i semifinalen, red.), troede vi, at det var finalen. Mod Portugal troede vi, at vi havde vundet kampen, inden den begyndte«. Vi er alle klogere søndag ved 19-tiden.

Cykling: Briten Mark Cavendish (Mark Cavendish) har en andel i, at det er blevet sværere at vinde sprintetaper i Tour de France. Det var nemlig veteranen, der anbefalede det unge colombianske stortalent Fernando Gaviria til Brian Holm og Quick-Step-holdet. »At han skulle blive så god, det havde vi så ikke regnet med. Han er helt sindssygt hurtig«, siger sportsdirektør Brian Holm til Ritzau. 23-årige Fernando Gaviria sejrede på 1. og 4. etape af årets Tour.

Badminton: Danmark har efterudtaget 21-årige Rasmus Gemke til VM i Nanjing, Kina. Det sker, da flere landes spillere i herresingle har meldt afbud.

Fodbold: Jerzy Brzeczek er ny landstræner for Polen. Han erstatter Adam Nawalka, der blev sat fra bestillingen efter VM-skuffelsen.

Fodbold: Newcastle har på ny lejet den brasilianske kantspiller Kenedy hos Premier League-kollegaen Chelsea. Kenedy spillede også i Newcastle i sidste sæson.