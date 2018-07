En dag før premierekampen forstærker Horsens sig med tidligere Superliga-topscorer

Fakta Direkte sport i tv DR1 17.00 Fodbold, VM: Frankrig-Kroatien TV 2 12.45 Tour de France: 9. etape TV 2 Sport 12.00 Atletik: U20-VM TV3 Sport 12.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Esbjerg 15.00 Tennis: Wimbledon, finale (m) TV3 Max 14.00 Roadracing: Tysklands Grand Prix Eurosport 1 12.30 Cykling: Tour de France 17.00/21.00 Formel E: GP USA 2, kval./løb 00.00 Fodbold: Los Angeles FC-Portland Eurosport 2 14.00 Fodbold: Vendsyssel-OB 20.15 Fodbold: Atlanta-Seattle Vis mere

Fodbold: AC Horsens forstærker sig før holdets første kamp i den nye Superligasæson mod FC København mandag. Ind er kommet den østrigske angriber Martin Pusic på en toårig kontrakt, og han kan allerede få debut mod FC København, som Pusic i en kort overgang spillede for i 2017/2018.

Horsens-træner Bo Henriksen kalder Pusic, der i 2014/2015-sæsonen som FC Midtjylland-spiller blev topscorer i Superligaen, for »et scoop«.

»Han har kvalitet og har scoret mål i alle de klubber, han har været i. Han har rutine, en vilje samt en sult efter at vise, at han kan score mål«.

Pusic har senest spillet i AGF.

Fodbold: Belgiens bedste spiller ved VM, Eden Hazard, lufter tankerne om at forlade Chelsea og prøve noget nyt i klubkarrieren.

»Efter seks vidunderlige år er det måske på tide at prøve noget nyt og særligt efter dette VM. Jeg kan godt beslutte, om jeg vil blive eller skifte, men det er Chelsea, som træffer den endelige beslutning. Alle kender min foretrukne destination«, siger Eden Hazard ifølge flere nyhedsbureauer til den belgiske avis Het Laatste Nieuws.

Fodbold: Premier League-klubben West Ham køber den brasilianske midtbanespiller Felipe Anderson i italienske Lazio. Det skriver klubben på sin hjemmeside. London-klubben skriver, at man bryder sin egen transferrekord med købet, men nævner ikke, hvor meget man har betalt for 25-årige Anderson, der siden 2013 har spillet i Lazio.

Fodbold: De forsvarende mestre fra Fortuna Hjørring har skrevet en fireårig kontrakt med Line S. Jensen. Dermed vender den 26-årige midtbanespiller med 66 landsholdskampe tilbage til den nordjyske klub, efter at hun for to år siden skiftede til Washington Spirit, USA. Line S. Jensen blev skadet under en landskamp ved EM i Holland i 2017, hvor hun fik beskadiget sit korsbånd og har siden været i gang med genoptræning.

Boksning: 39-årige Manny Pacquiao kan igen kalde sig mester i vægtklassen weltervægt, efter at det filippinske bokseikon natten til søndag bogstavelig talt slog Lucas Matthysse omkuld. Pacquiao sendte den 35-årige argentineren til tælling i runde 3, 5 og 7, før kamplederen stoppede den ensidige forestilling. Det var Pacquiaos sejr nummer 60 i sin professionelle karriere, der begyndte i 1995.