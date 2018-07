Neymar: »Jeg bliver i Paris«

Formel 1: Den finske Mercedeskører Valtteri Bottas fortsætter med at køre for Mercedes et år mere - så aftalen også gælder til og med 2019. Han skal derfor fortsat være holdkammerat med Lewis Hamilton, som også har bundet sig til holdet frem til 2020. Bottas har ikke helt leveret som ventet i år, hvor han lige nu ligger nummer fem i den samlede VM-stilling, men det har ikke mindsket troen på hans evner fra ledelsens side.

Fodbold: Efter det kom frem at fodboldstjernen Cristiano Ronaldo skifter til Juventus efter ni år hos Real Madrid, er hans gamle klub gået ind i jagten på hans afløser. Der er ikke mange i verden, der kan måle sig med portugiseren, men brasilianske Neymar har lige præcis det stjernestøv, der kan fylde det store hul ud.

Neymar har dog ikke tænkt sig at skifte til den spanske storklub, og han bedyrede torsdag i forbindelse med et velgørenhedsarrangement i São Paulo, at han har tænkt sig at opfylde sin kontrakt med Paris SG, selv om der er en plads ledig i Real Madrid.

»Jeg bliver. Jeg bliver i Paris. Jeg har en kontrakt«, sagde Neymar ifølge AFP ved den lejlighed.

Brasilianeren er på en femårig kontrakt hos Paris Saint-Germain, der hentede ham i Barcelona til en pris i omegnen af 220 millioner euro, svarende til mere end halvanden milliard kroner.

Formel 1: Et sammenstød mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean har fået Haas-bossen til at løfte pegefingeren over for sine to kørere, inden søndagens Formel 1-grandprix i Tyskland.

»Vi skal bare ikke smide flere point væk. Det er svært at lave regler inden starten. Den eneste regel er ikke at gøre noget dumt. Gør ikke noget, der kan ødelægge det for holdet«, lyder det fra Steiner.

Magnussen og Grosjean kolliderede i det første sving på Silverstone-banen i det seneste grandprix i England for snart to uger siden, og dermed ødelagde de reelt løbet for hinanden. Magnussen endte på en niendeplads, mens Grosjean senere måtte udgå.

Golf: Golfspilleren Thorbjørn Olesen lagde fornuftigt ud i British Open, hvor han er på en delt 18.-plads. Han er dermed bedste dansker efter første dag, efter at den 17-årige amatørgolfspiller Nicolai Højgaard tidligere sluttede dagen et slag over par. Den 28-årige Olesen gik torsdagens runde i 70 slag, hvilket er et slag under banens par.

Den førende spiller er Kevin Kisner fra USA. Han gik første runde i 66 slag, hvilket rækker til en score på fem slag under banens par.