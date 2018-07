Løkke støtter Færøernes ønske om at blive olympisk nation

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR 3 18.30 X Games: Skateboardfinaler 22.30 X Games: BMX-finaler TV 2 13.15 Tour de France: 15. etape TV 2 Sport 08.00 Badminton: Singapore Open 16.00 Tennis: Bucharest Open (k) TV3+ 13.30 Formel 1: Tysklands GP 18.00 Fodbold: Brøndby-Vejle TV3 Sport 12.00 Fodbold: Horsens-Randers 14.30 Golf: British Open 20.00 Fodbold: Club Brügge-St. Liège 22.15 Motorsport: Nascar TV3 Max 12.30 Motorsport: Porsche Super Cup 17.00 Dart: World Matchplay 22.00 Fodbold: Liverpool-Dortmund Canal9 16.00 Fodbold: AGF-FC Nordsjælland Eurosport 1 13.05 Cykling: Tour de France Eurosport 2 14.00 Fodbold: OB-SønderjyskE 16.00 Motocross: VM-afdeling Vis mere

Olympisk: Færøerne får opbakning fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i bestræbelserne på at blive accepteret som en olympisk nation. Det oplyser Færøernes Idrætsforbund i en pressemeddelelse. »Som statsminister i Danmark giver jeg min regerings fulde støtte til, at Færøerne får medlemskab af Den Internationale Olympiske Komite (IOC)«, siger Lars Løkke Rasmussen i pressemeddelelsen. I dag deltager færøske OL-deltagere under det danske flag ved de olympiske lege, men det vil Færøerne gerne lave om på.

Cykling: Lotto Soudal og rytteren André Greipel har valgt at stoppe samarbejdet. Det skriver holdet på sin hjemmeside. »Lotto Soudal og André Greipel vil gerne informere jer om, at de efter otte succesfulde år stopper deres samarbejde«, skriver holdet. Den tyske sprinter udgik på 12. etape af dette års Tour de France.

Atletik: Sara Slott Petersen måtte tidligere på måneden humpe i mål ved Diamond League-stævnet i Lausanne med en skade i venstre underben. Godt to uger senere ved den 31-årige hækkeløber stadig ikke, om hun bliver klar til at forsvare EM-guldet fra 2016. »Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at blive klar. Om jeg når det, ved jeg ikke. Oddsene er imod mig, men hvis alt lige pludselig går min vej, så tror jeg godt, jeg kan nå det, men der skal ikke være meget modgang«, siger Sara Slott Petersen.

Håndbold: 20 mål. Så stor var forskellen, da Danmark mødte Tyrkiet i finalen ved VM for døve i Brasilien lørdag aften. Og det var i dansk favør, at kampen endte 31-11, og de danske håndboldkvinder kunne hænge guldmedaljen om halsen. Danmark deltog i VM sammen med Tyrkiet, Brasilien, Rusland, Ecuador og Ghana.

Fodbold: For to år siden kritiserede Liverpools træner, Jürgen Klopp, Manchester United, efter klubben havde brugt næsten 750 millioner kroner på franskmanden Paul Pogba. Klopp, der dengang sagde, at han ikke kunne forestille sig at være en del af en klub, der brugte så mange penge på spillere, har siden ændret mening. Det erkender han, efter Liverpool torsdag offentliggjorde, at klubben har købt den brasilianske målmand Alisson i Roma og efter alt at dømme har gjort ham til den dyreste målmand, der nogensinde er blevet handlet mellem to klubber. Roma skrev, at beløbet for målmanden kan nå op på 72,5 millioner euro eller 540 millioner kroner.

»Det er problemet nu til dags. Ingen glemmer det lort, man lukker ud. På den anden side er det stadig forholdsvis sandt. Jeg havde ikke forestillet mig, at verden ville ændre sig så meget på to et halvt år. Har jeg ændret mening? Ja. Det er sandheden. Men det er bedre at ændre mening, end ikke at have en«, siger Klopp ifølge sportsmediet ESPN.

Fodbold: Medierne talte hans rul, når han faldt, og tilskuerne buhede af ham. Neymar var mål for meget kritik under det netop overståede VM i Rusland, hvor mange mente, at den brasilianske stjerne skruede en tand for meget op for skuespillet, når han blev tacklet. Nu svarer den 26-årige angriber tilbage på kritikken.