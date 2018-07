Svensk medie: FCK får 86 millioner for målmand

Fodbold: FC København er blevet enig med italienske AS Roma om et salg af den svenske målmand Robin Olsen. Det skriver det svenske medie Aftonbladet. Ifølge den svenske avis er klubberne enedes om en pris på den 28-årige svenske landsholdskeeper, der lyder på 120 millioner svenske kroner (cirka 86 millioner danske kroner). Ifølge Aftonbladet vil Robin Olsen blive præsenteret i Roma i den kommende uge, hvis alt går efter planen. AS Roma har netop solgt målmanden Alisson Becker til engelske Liverpool i en handel, der kan ende med at indbringe romerne 72,5 millioner euro (cirka 540 millioner kroner.). Robin Olsen kom til FCK i 2016 fra græske Paok. Han har spillet 71 kampe for FCK.

Håndbold: Helle Thomsen skal fra den kommende sæson være træner for Moldes kvindehold i den bedste norske række. Det siger hun til TV2's hjemmeside. Hun fortæller, at Molde for nogle uger siden ringede til hende, men da var hendes mavefornemmelse ikke den rigtige. Klubben vendte siden tilbage med et nyt tilbud.

»Hvad siger du til at hjælpe os til mesterskabet? Så sagde jeg ja med det samme. Det var let for mig at overskue. Det er et godt sted, det er godt for mig at være på træningsbanen, og det er nogle spillere, der gerne vil træne«, siger Helle Thomsen, der i foråret blev fyret i den rumænske storklub CSM Bukarest. Helle Thomsen er også landstræner for Holland, som hun i december sidste år førte til VM-bronze.

Cykling: Gianni Moscon har lagt sig fladt ned, efter at han søndag blev smidt ud af Tour de France for at slå ud efter en anden rytter på 15. etape. Den 24-årige Sky-rytter undskylder i en video på holdets Twitter-profil for, at han slog ud efter Fortuneo-rytteren Elie Gesbert. »Jeg er ked af dagens hændelse, og jeg fortryder helt og holdent mine handlinger. Jeg vil gerne personligt undskylde over for Elie Gesbert for hændelsen, det var et dårligt eksempel af mig over for alle. Jeg vil gerne undskylde offentligt til mine holdkammerater, til alle på Team Sky og til alle, som er involveret i Tour de France. Jeg har ingen undskyldninger og accepterer beslutningen fra løbsarrangørerne«, siger Gianni Moscon.

Fodbold: Sportschef Troels Bech bekræfter, at Brøndby er på jagt efter en erstatning for Christian Nørgaard. »Uanset hvilken position der er tale om, så arbejder vi altid med en skyggeformation af spillere, som vi mener, at vi kan få fat i, hvis det bliver nødvendigt«, siger han. Træner Alexander Zorniger ærgrer over salget. »Jeg kæmpede for ham. Jeg er ikke interesseret i, hvad spillerne fortjener, men i præstationer. Jeg fortalte ham, at jeg tror, at det kan være svært at spille i en af de bedste ligaer nu, men jeg forstår fuldt ud, at han tog chancen. Jeg kan også godt forstå det fra klubbens synspunkt, men nu forventer jeg, at de handler, siger Alexander Zorniger.

Fodbold: Den britiske komiker Eric Morecambe og hans publikum har haft stor fornøjelse af et tungevridende fiktivt fodboldresultat - prøv selv at udtale det på engelsk, som BBC gør der: »East Fife 4, Forfar 5«. Men sandelig om ikke vittigheden nu ikke er blevet til virkelighed. Ganske vist endte den ordinære kamp 1-1, men efter straffesparkskonkurrencen var resultatet nøjagtig sådan.

Rugby: New Zealand sidder enerådigt på verdenstronen i rugby. Ved VM i den olympiske version med syv spillere på hvert hold slog de new zealandske mænd England 33-12 i finalen og kopierede dermed kvindernes præstation. Samtidig er New Zealand regerende verdensmestre for begge køn i det traditionelle format med 15 spillere på hvert hold.