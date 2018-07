Tumult i Touren: Froome og andre ryttere har fået sprøjtet politiets peberspray i ansigtet

Tour de France-feltet er begyndt at trille igen, efter at adskillige ryttere har fået sprøjtet tåregas eller peberspray i ansigtet af politiet.

En aktion prøvede at stoppe feltet med halmballer på kørebanen.

På tv-billederne ser det ud som om, at politiet i betræbelserne på at stoppe aktionen har anvendt tåregas eller peberspray, som i vinden har spredt sig over feltets ryttere.

Ifølge nyhedsbureauet A.P. er favoritten og den forsvarende vinder, Chris Froome, blandt de ryttere, som er blevet ramt af politiets våben. Billeder fra episoden viser, at også Geraint Thomas i den gule trøje, Peter Sagan i den grønne samt Romain Bardet og danske Jesper Hansen alle skulle have problemer med øjnene som følge af politiets indgreb.

Lokale bønder protesterede

Rolf Sørensen, der dækker løbet på motorcykel for TV2, fortæller, at 60-70 ryttere i en eller anden udstrækning er blevet ramt af politiets spray, som blev taget i brug for at forhindre demonstranterne i at sætte ild til halmballer på vejen.

Adskillige ryttere måtte have skyllet deres øjne, så løbet blev standset.

Det var tilsyneladende landmænd, som forsøgte at stikke en kæp i hjulet på løbets 16. etape. Det skriver cykelholdet Quick-Step på Twitter.

Ifølge Politikens mangeårige cykelsportsskribent, Mogens Jacobsen, drejer det sig om cirka 40 medlemmer af et landbrugskollektiv ved navn Pour que vive l’Ariège. De protesterede tilsyneladende over de generelle vilkår, som landbruget har i området omkring Carcassonne.

Mindst én demonstrant er blevet ført væk af politiet.

Efter 15 minutters afbrydelse er vejen nu ryddet igen, og løbet er blevet genstartet. I første omgang har feltet kørt neutraliseret nogle kilometer, men løbet er atter givet frit og nye udbrudsforsøg i gang på strækningen op i Pyrenæerne mod Bagneres-de-Luchon.

Demonstranter har kun én gang haft held til at stoppe en etape

Mange demonstranter har gennem Tour-historien forsøgt at få stoppet løbet fuldstændig, men Mogens Jacobsen fortæller, at det kun én gang er lykkedes at få stoppet en etape.

Det skete 7. juli 1982, da en holdkørsel mellem Orchies og Fontaine-au-Pire i det nordlige Frankrig måttet aflyses på grund af en spontan protest fra arbejdere på en stor fabrik.

Aftenen forinden havde arbejderne fået at vide, at deres virksomhed skulle lukkes, og deres frustration gik ud over den ikoniske sportsbegivenhed.