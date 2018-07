Mbappe spillede VM-semifinale med tre forskubbede ryghvirvler

Fodbold: Tre ryghvirvler var ude af stilling hos Kylian Mbappé, tre dage inden Frankrig skulle møde Belgien i semifinalen ved fodbold-VM i Rusland. Den 19-årige franske stjerneangriber valgte i samråd med den sportslige ledelse hos Frankrig at holde det hemmeligt for modstanderne. Det fortæller Kylian Mbappé i et interview med magasinet France Football. »Det var vigtigt, at vi ikke gjorde modstanderne opmærksomme på det. Ellers kunne de udnytte situationen ved at gå efter det følsomme område. Det er grunden til, at vi i staben og blandt spillerne holdt det skjult - selv op til finalen«, siger Kylian Mbappé.

Direkte sport i tv TV 2 15.15 Tour de France: 17. etape TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP Hamburg 20.00 Dart: World Matchplay 01.00 Fodbold: Juventus-FC Bayern 03.05 Fodbold: Dortmund-Benfica 04.00 Fodbold: Roma-Tottenham TV3 Max 02.00 Fodbold: Manchester C.-Liverpool 05.00 Fodbold: Milan-Manchester U. Eurosport 1 10.00 Fægtning: VM 15.00 Cykling: Tour de France

Fodbold: Den unge brasilianske angriber Malcom var godt på vej til den italienske hovedstad, da et bud AS Roma var blevet accepteret af franske Bordeaux. Men så meldte de spanske giganter fra FC Barcelona sig på banen. Og kort tid efter kunne spanierne præsentere deres brasilianske nyindkøb. »Handlen var lavet, og vi havde fået tilladelse til, at spilleren kunne rejse til Rom for at få lavet lægetjek«, siger Romas sportsdirektør, Ramon Rodriguez Verdejo og fortæller, at FC Barcelona derefter overbød to gange, før italienerne stod af. »Vi ikke var interesserede i at deltage i en auktion. Nu må vi se, om vi kan køre en juridisk sag. Det er rigtigt, at intet var underskrevet, men der er mange samtaler, som bør undersøges«, siger sportsdirektøren.

Fodbold: Den svenske klub Malmø FF havde tre danskere med i startopstillingen, da det lykkedes klubben at få en sejr på udebane i Champions League-kvalifikationen mod CFR Cluj fra Rumænien. Med både Anders Christensen, Søren Rieks og Lasse Nielsen på banen vandt Malmø 1-0 og har dermed et godt udgangspunkt inden returopgøret i Sverige. Kampens eneste mål blev scoret af svenske Carlos Strandberg i slutningen af 1.halvleg.

Fodbold: Premier League-klubben Everton har skrevet kontrakt med den brasilianske fodboldspiller Richarlison. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 21-årige Richarlison, der er hentet i Watford FC, har skrevet under på en femårig aftale. I Everton skal Richarlison igen have Marco Silva som træner. Silva hentede ham også til Watford i 2017. »Everton har vist tillid til mig, og jeg har i sinde at ære denne trøje og demonstrere på banen, hvorfor jeg kom hertil«, siger Richarlison til Evertons hjemmeside.

Fodbold: Superliga-klubben Vejle Boldklub har indgået en lejeaftale med islændingen Felix Örn Fridriksson, som klubben lejer i den islandske klub IBV Vestmannaeyjar. Det skriver Vejle på sin hjemmeside. Lejeaftalen gælder i den nuværende sæson. Den 19-årige venstreback har spillet 40 kampe i den bedste række i Island.