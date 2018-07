Manchester United sejrer efter 26 straffespark

Fodbold: Manchester United fik en god optakt til den kommende sæson ved at besejre AC Milan i en testkamp i turneringen International Champions Cup i USA. Der skulle dog 26 straffespark til, før sejren på 10-9 var hjemme. Den ordinære spilletid endte 1-1. Ander Herrera endte som helten for United, da spanieren scorede to gange i straffesparkskonkurrencen. Det gjorde han, fordi alle spillere på holdet havde sparket en gang. Inden da havde holdene spillet en lige kamp, hvor den chilenske angriber Alexis Sánchez fladt sparkede United foran med 1-0 efter 12 minutter på en assist fra Juan Mata. Blot tre minutter senere udlignede Milan-angriberen Suso til 1-1 på en af stopperen Leonardo Bonuccis karakteristiske afleveringer i dybden, der lidt for let splittede hele United-forsvaret.

Fodbold: Nicklas Bendtner gjorde sig godt bemærket for norske Rosenborg, der dog måtte indkassere et 1-3-nederlag, da holdet var på besøg hos Celtic i Champions League-kvalifikationen. Bendtner lavede en flot frispilning til Birger Meling, der sendte bolden i mål til 1-0. Desværre for Rosenborg, der også havde danske Mike Jensen på banen, lykkedes det efterfølgende hjemmeholdet at score tre mål, og dermed har Rosenborg et svært udgangspunkt inden returkampen i Trondheim.

Fodbold: Ajax spillede sig til et godt udgangspunkt i Champions League-kvalifikationskampen mod østrigske Sturm Graz. Amsterdam-klubben vandt 2-0 inden returopgøret i Østrig, og danske Lasse Schöne scorede kampens sidste mål. Målet kom dog først, efter Schöne havde brændt et straffespark, men det lykkedes danskeren at sparke riposten i mål. Ti minutter efter sin scoring blev Schöne skiftet ud i stedet for Ajax' nye gamle mand Daley Blind, der netop er vendt tilbage til Ajax efter fire år i Manchester United.

Direkte sport i tv TV 2 13.55 Tour de France: 18. etape TV 2 Sport 10.00 Tennis: WTA fra Moskva TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP fra Hamburg 13.30 Fodbold: Atlético Madrid-Arsenal 15.35 Tennis: ATP fra hamburg 20.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AIK 22.15 Dart: World Matchplay 6’eren 21.00 Fodbold: Stjarnan-FC København Eurosport 1 10.00 Fægtning: VM 13.50 Cykling: Tour de France Eurosport 2 12.00 Fægtning: VM 19.00 Rally: VM-afdeling Vis mere

Fodbold: Det Brasilianske Fodboldforbund (CBF) har forlænget kontrakten med landstræner Tite, så den løber til 2022. »CBF har fornyet kontrakten med træner Tite indtil slutningen af VM i Qatar i 2022«, skriver forbundet på sin hjemmeside. Kontraktforlængelsen kommer efter mange spekulationer om Tites fremtid som landstræner efter VM i Rusland, hvor Brasilien skuffede med et 1-2-nederlag til Belgien i kvartfinalen.

Håndbold: Både herre- og damelandsholdet i strandhåndbold er videre til mellemrunden ved VM i Rusland. Herrerne skulle bruge en sejr i den sidste af tre gruppekampe, efter at holdet først havde vundet over Oman og siden tabt til Qatar. Sejren fik de over Australien. I mellemrunden skal herrerne møde Sverige, Brasilien og Rusland. Kvinderne havde allerede sikret sig avancement, da de vandt deres første to kampe over Mexico og Vietnam. I gruppespillets tredje kamp tabte kvinderne til Norge. I mellemrunden møder de danske kvinder Rusland, Brasilien og Thailand. VM i strandhåndbold slutter søndag.

Fodbold: Premier League-klubben Brighton har skrevet kontrakt med den iranske landsholdsspiller Alireza Jahanbakhsh. Den 24-årige kantspiller har fået en femårig aftale med klubben, der har betalt et for Brighton rekordstort beløb for iraneren. Det skriver Brighton på sin hjemmeside. Jahanbakhsh har spillet de seneste tre sæsoner i den hollandske klub AZ Alkmaar og scorede 21 mål i den seneste sæson.