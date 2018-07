Overlegen: Viktor Axelsen cruiser videre ved VM Den danske verdensmester spillede sig ind i den store hal i Nanjing med 21-8, 21-7 over chanceløs portugiser.

Duarte Nuno Anjo tog det med et smil og havde såmænd heller ikke grund til andet.

Den 22-årige portugisiske badmintonspiller vidste på forhånd, at han ville være chanceløse mod den forsvarende verdensmester i herresingle og havde derfor tydeligvis besluttet sig for at tage kampen mod Viktor Axelsen som en oplevelse.

Det blev en kort en af slagsen, for mindre end en halv time - 26 minutter - tog det for den lange dansker at komme godt og sikkert i gang med sit titelforsvar. 21-8, 21-7 er sejrscifrene, der klart fortæller, hvor overlegen Viktor Axelsen var på banen.

VM i badminton Udvalgte resultater Herresingle, 1. runde: Viktor Axelsen (1)-Duarte Nuno Anjo, Portugal 21-8, 21-7. Damesingle, 1. runde: Mia Blichfeldt-Natalia Perminova, Rusland 21-13, 21-9.

Han fik tid og plads til at spille sig ind i den store hal i Nanjing, hvor trækvinde ikke burde være så stor en faktor, som de er i andre haller. Det fik Viktor Axelsen bekræftet med slag til både side- og baglinjer, samtidig med at han havde overskud til at give sine kinesiske fans prøver på de fintede slag, der næppe bliver luft til i resten af turneringen.

»Det var rigtig fedt at komme i gang. Jeg har glædet mig til det. Vi er landet forholdsvis tidligt til turneringen, så jeg har gået lidt rundt som en løve i et bur«, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport og fortæller, at der trods alt er udbytte at hente i en kamp, han umuligt kunne tabe.

»De bolde, vi har trænet med, er ikke de samme som dem, vi spillede med i dag. De var lidt hurtigere, så det var godt at få styr på slag og løft til baglinjen«, siger den forsvarende verdensmester, der nu får en ekstra dag til restitution og træning frem mod 2. runde på onsdag.

Der venter - efter al sandsynlighed - Kinas nr. 4, Huang Yuxiang, så den opbakning, Viktor Axelsen oplevede fra publikum under første kamp i Nanjing vil være svær at høre til den tid.

»Men det var fedt at høre mit kinesiske navn blive råbt i dag. Det bliver en rimelig svær kamp, for han er stærk i store haller. Det så vi ved All England. Jeg forbereder mig seriøst og sørger for at slappe af og træne, så jeg er helt klar til onsdag. Finder jeg mit niveau, skal jeg nok komme forbi ham, men det kan blive hårdt«. siger Viktor Axelsen til TV2 Sport.