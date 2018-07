Zlatan lyner med første hattrick-triumf i USA

FAKTA DIREKTE SPORT I TV TV 2 Sport 04.00 Badminton: VM TV3 Sport 13.30 Fodbold: Paris SG-Atlético Madrid 19.00 Fodbold: Vejle-AGF 22.35 Tennis: Citi Open (m)

Fodbold: Zlatan Ibrahimovic fortsætter med at imponere i nordamerikanske Major League Soccer (MLS). Natten til mandag scorede svenskeren hattrick for første gang i sin tid i USA, da han sammen med Los Angeles Galaxy nedlagde Orlando City med 4-3. Svenskerens tre mål faldt mellem det 47. og det 71. minut. Hans første mål var en udligning til 2-2 på hovedstød, men kort efter kom Orlando foran 3-2. Egenhændigt fik 36-årige Zlatan Ibrahimovic vendt den føring, så Los Angeles Galaxy vandt 4-3. Først headede han igen bolden i nettet, mens han efterfølgende blev matchvinder med en scoring på en halvflugter. Før pausen lagde han tilmed op til sit holds første mål.

NFL: Indianapolis Colts kan glæde sig over, at holdets bedst betalte quarterback, Andrew Luck, igen er klar til at spille amerikansk fodbold efter halvandet års skadespause. Luck viste fremragende takter, da han i 2012 slog igennem som afløser for Colts-legenden Peyton Manning, men Luck har ikke spillet en kamp siden januar 2017. Siden har han været igennem en skulderoperation, men i sæsonoptakten har han deltaget på næsten lige fod med holdkammeraterne. »Jeg har ingen smerter. Jeg er træt, men meget glad«, sagde Andrew Luck efter en træning i weekenden.

Cykling: For blot en uge siden var Jakob Fuglsangs efterårsplaner stort set på plads: Efter en god pause skulle formen genopbygges i Arctic Race of Norway og Vuelta a España, så han kunne toppe til VM sidst i september. Men skuffelserne i Tourens sidste uge gør, at det ikke længere er helt sikkert, at den 33-årige dansker skal køre det spanske etapeløb. »For nuværende er det et åbent spørgsmål. Ledelsen har sagt: Gå hjem og tag en uge på langs, og så snakkes vi ved om, hvordan du har det, og om du er kommet dig. Så tager vi en beslutning til den tid«, siger Fuglsang. Danskeren sluttede på en lidt skuffende 12.-plads i Touren.

Fodbold: Den danske angriber Christian Gytkjær scorede for Lech Poznan i den bedste polske række, da holdet hjemme slog Cracovia 2-0. Dermed scorede danskeren sit første ligamål i sæsonen. To minutter før tid pandede Gytkjær bolden i mål efter et indlæg til slutresultatet. Lech Poznan har seks point efter sæsonens to første kampe og ligger på andenpladsen i ligaen.

Fodbold: AaB tabte søndag for første gang i sæsonen, da nordjyderne på udebane led et 0-4-nederlag til FC København. Til kampen var gæsterne uden peruanske Edison Flores. Det skyldes, at han ikke vendte tilbage til Aalborg i planlagt tid efter sin forlængede ferie oven på VM-slutrunden i Rusland. Selv om det ikke blev mødt med glæde i AaB, har klubben nu valgt at lægge episoden bag sig. Det fortæller sportschef Allan Gaarde, der ikke frygter, at episoden kan komme til at skade klubben i en salgssituation. »Det tror jeg ikke. Edison er ikke en mand, der ønsker at skabe konflikter, og det ved folk, der kender ham, også. Nu forsøger vi at vaske tavlen ren«, siger Allan Gaarde.

Foto: John Amis/AP I pausen mellem de store turneringer sker der ofte overraskelser, men at John Isner igen tog titlen i Atlanta var helt efter bogen.

Tennis: Italien fejrer i øjeblikket stor succes på ATP Touren. Efter titler for nylig til både Fabio Fognini og Marco Cecchinato var det i weekenden Matteo Berettini, der, for første gang, løftede et trofæ. Det skete, da han i Gstaad besejrede spanske Roberto Bautiste Agut 7-6, 6-4. Det var også første titel til georgiske Nikoloz Basilashvili, da han i Hamburg-finalen vandt 6-4, 0-6, 7-5 over argentinske Leonardo Mayer. Til gengæld var det en sejrsvant John Isner, der vandt 5-7, 6-3, 6-4 over sin amerikanske landsmand Ryan Harrison i Atlanta. Dermed sikrede Isner sin femte titel i Georgia-hovedstaden.