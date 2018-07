VM i badminton: 20-årig dansker tæt på den helt store overraskelse Mia Blichfeldt to bolde fra at slå tidligere verdensmester, men taber i tre sæt.

Mia Blichfeldt var to bolde fra at levere den hidtil største overraskelse ved VM i badminton, da et dramatisk andet sæt vendte kampen til thailandsk fordel og i sidste ende sejr til favoritten Ratchanok Intanon.

VM i badminton Resultater Herresingle, 1. runde Anders Antonsen (16)-Tanongsak Saensomboonsuk, Thailand uden kamp. Pablo Abian, Spanien-Toby Penty, England 21-18, 21-6. Kidambi Srikanth, Indien (5)-Nhat Nguyen, Irland 21-15, 21-16. Damesingle, 2. runde Ratchanok Intanon, Thailand (4)-Mia Blichfeldt, Danmark 16-21, 22-20, 21-10. Beiwen Zhang, Malaysia-Cloe Birch, England 13-21, 21-18, 21-15. Sayaka Sato, Japan (15)-Soniia Cheah, Malaysia 21-15, 21-11. Herredouble, 1. runde Chia/Soh, Malaysia-Chung/Kim, Sydkorea 21-15, 21-18. He/Tan, Kina-Do/Pham, Vietnam 21-10, 21-14. Or/Tang-Hongkong-Kona/Sharma, Indien 22-20, 18-21, 21-17. Ong/Teo, Malaysia-Arjun M.R./Shlok, Indien 21-14, 21-15. Jansen/Zurwonne, Tyskland-Ambramov/Zinchenko, Rusland, 21-15, 21-17. Mixed double, 2. runde Zheng/Huang, Kina (1)-Dreming/Dimova, Rusland 21-13, 21-10. Faizal/Widjaja, Indonesien (12)-Chopra/Reddy, Indien 21-16, 21-4. Goh/Lai, Malaysia (7)-Arends/Piek, Holland 21-13, 21-17. Ellis/Smith, England (11)-Kobyashi/Matsutomo, Japan 13-21, 21-16, 21-14. Vis mere

Den tidligere verdensmester blev presset til det alleryderste af den 20-årige dansker med to fremragende sæt i benene.

Mia Blichfeldt åbnede kampen med stort taktisk overtag ved at spille med tålmodighed og tillid til egen fysik i lange dueller, der ellers er thailænderens eget våben. Ratchanok Intanon blev presset til at lave fejl i sine angreb og ramt af de danske, når Mia Blichfeldt huskede at ramme thailænderen på kroppen.

Uden at lade sig påvirke det store resultat, der var under opsejling, bevarede spilleren fra Solrød fatningen og initiativet hele vejen igennem første sæt. Det vandt Mia Blichfeldt 21-16 og tog styringen af kampen med over på den anden side af nettet.

Derfor lignede det en kontrolleret dansk overraskelse hele vejen frem til føringen på 19-16, som blev skabt af et blødt baghåndsslag, som thailænderen slet ikke flyttede sig efter, fordi hun øjeblikket forinden af overstrakt anklen for at nå en bold ved nettet.

Ratchanok Intanon bad om lægehjælp og fik så lang en pause, at Mia Blichfeldt fik anledning til at tænke over, hvor tæt hun var på den nærmest sensationelle sejr.

I hvert fald spillede danskeren febrilsk, da kampen blev genoptaget, og begik lette fejl på stribe, således at thailænderen på et øjeblik vendte 16-19 til 20-19 og sætbold. Den så hun også ud til at vinde, men Mia Blichfeldt appellerede til videoafgørelse og fik ret i, at hendes drop ramte sidelinjen.

Men det var en stakket frist. Ratchanok Intanon tog to point, sættet og den danske selvtillid.

Mia Blichfeldt var knækket og kom aldrig i gang med tredje sæt, som hun tabte 21-10 efter at have været så tæt på karrierens i særklasse største resultat.

»Det var rigtig dyre lærepenge. Jeg har ikke før prøvet at stå i en situation, hvor der bliver trukket så meget tid. Jeg prøver at bruge pausen på at gennemgå, hvad det er, der fungerer for mig, og hun gør, men begefter mistimer jeg mine slag til baglinjen, samtidig med at hun spiller virkelig godt«, siger Mia Blichfeldt til TV2 Sport.

»Det sætter sig lidt for meget i skallen på mig«, konstaterer danskeren, der blev opmuntret af Ratchanok Intanon i nederlagets stund.

»Hun sagde sødt til mig, at jeg spillede meget bedre end sidst, vi mødtes, og bare skulle blive ved med at improve. Nu skal den kamp lige på afstand, det gør lidt ondt. Men jeg synes, at jeg fra gang til gang finder jeg ud af, hvad der fungerer mod de bedste«, siger Mia Blichfeldt.