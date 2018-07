Gratis billetter til Superliga via Twitter

Fodbold: Et nyt faninitiativ på det sociale medie Twitter skal være med til at bekæmpe et dalende tilskuertal i Superligaen. Formanden for Danske Fodbold Fanklubber (DFF), Christian Rothmann, har lavet en såkaldt Twitter-robot, hvor profilen @gratisbilletter automatisk deler tweets, der er påført med hashtagget #færretommesæder. Hensigten er, at en fodboldfan med en billet til en superligakamp, som vedkommende alligevel ikke får brugt, kan videregive billetten til en medfan i stedet for at lade den gå til spilde.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 04.00-14.00 Badminton: VM TV3 Sport 22.35 Tennis: Citi Open (m) 02.30 Fodbold: Tottenham-Milan 04.35 Tennis: Citi Open (m) TV3 Max 02.00 Fodbold: Man. United-Real Madrid 04.00 Fodbold: Barcelona-Roma Eurosport 1 15.15 Cykling: Tour de Wallonie

»Det startede med, at der var flere her i feriesæsonen, som havde udbudt deres tomme pladser og gerne ville give billetterne væk til en medfan som en god gerning. Hvis man har en billet eller to i overskud, kan man gå ind på Twitter og skrive, at jeg har en billet til den her kamp i overskud, er der nogle, som godt kunne tænke sig at få den? Så skal man huske at skrive hashtagget, for så vil beskeden blive delt til alle profilens følgere. Så er der forhåbentlig nogle, som står klar til at overtage billetten eller billetterne, uanset om det er til FCK, Brøndby eller Sønderjyske«, siger Christian Rothmann.

Basketball: Basketballstjernen LeBron James har brugt sæsonpausen i NBA på at skifte fra Cleveland Cavaliers til Los Angeles Lakers, men før han overhovedet har været i aktion for sit nye hold, taler han om en dag i fremtiden at vende retur til Cleveland. Hvis han for tredje gang i karrieren skal indlemmes i Cleveland Cavaliers' trup, bliver det dog først på den anden side af stjernens fire år lange og velbetalte kontrakt med Lakers. »Cleveland Cavaliers er ikke et lukket kapitel for mig på nogen måde«, siger LeBron James ifølge AP. Den 33-årige amerikaner repræsenterede Cleveland med stor succes fra 2003 til 2010. Siden spillede han i fire sæsoner for Miami Heat, før han i 2014 vendte tilbage til Cleveland.

Ishockey: Frederikshavn White Hawks får i begyndelsen af den kommende sæson glæde af den finske back Henri Auvinen. I første omgang har han fået en kontrakt på tre måneder. Den 25-årige finne tilslutter sig den nordjyske klub efter senest at have været tilknyttet Modo i Sverige. Henri Auvinen har tidligere repræsenteret Finlands landshold på U18- og U20-niveau.