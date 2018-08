Olie på banen volder problemer ved VM i badminton Viktor Axelsen måtte bruge to baner til at give kineseren Huang Yuxiang øretæver.

En lækage, der drypper olie ned på banerne, volder de kinesiske arrangører store problemer og irriterer spillerne under VM i badminton.

VM i badminton Resultater Herresingle, 2. runde Viktor Axelsen (1)-Huang Yuxing, Kina 21-17, 21-8. Ng Ka Long Angus, Hongkong (10)-Raul Must, Estland 21-18, 21-18. Chen Long, Kina (8)-Khosit Phetpradab, Thailand 21-16, 21-11. Kenta Nishimoto, Japan (14)-Sergey Sirant, Rusland 21-15, 21-2. Chou Tien Chen, Taiwan (7)-Rasmus Gemke 21.8, 21-17. Anders Antonsen (16)-Tien Minh Nguyen, Vietnam 21-16, 21-18. Kento Momota, Japan (8)-Luka Wraber, Østrig 21-8, 21-10. Daren Liew, Malaysia-Misha Zilberman, Israel 21-16, 21-16. Kidambi Srikanth, Indien (5)-21-15, 12-21, 21-14. Brice Leverdez, Frankrig-Wang Tzu Wei, Taiwan 21-18, 21-19. Damesingle, 2. runde Goh Jin Wei, Malaysia-Aya Ohori, Japan (14) 21-18, 22-20. Chen Xiaoxin, Kina-Cheung Ngan Yi, Hongkong (16) 21-19, 21-14. Chen Yufei, Kina (5)-Gregoria Mariska Tungjung, Indonesien 21-17, 22-20. Akane Yamaguchi, Japan (2)-Fabienne Deprez, Tyskland 21-17, 21-10. Nitchanon Jindalpol, Thailand (11)-Soraya de Visch, Holland 21-11, 21-11. Vis mere

Det var under Viktor Axelsens kamp i 2. runde, at olie begyndte at dryppe fra loftet. Det er et kendt fænomen, at kondensvand indimellem kan falde ned på banerne under turneringerne og tørres væk i korte afbrydelser. Men når det er olie, der kontinuerligt lægger sig på banen, er det selvsagt for farligt for spillerne at bruge den.

Derfor måtte den forsvarende danske verdensmesters kamp mod Huang Yuxiang afbrydes og flyttes fra den primære tv-bane til bane 5. Det passede Viktor Axelsen godt, for på det tidspunkt havde kineseren ændret en klar dansk føring til 16-16.

»Måske var det et okay tidspunkt, det skete på, for han havde lige vundet fem point i træk. Under alle omstændigheder var det rart, at vi kunne skifte bane, så vi ikke skulle til at varme op igen«, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport efter tydeligt at have dokumenteret, at det passede ham ganske godt med det afbræk.

Fra 16-16 fik den fjerdebedste kineser kun yderlige 9 point i kampen og blev reelt udspillet i andet sæt, hvor Viktor Axelsen i perioder ramte et løfterigt højt niveau.

De kinesiske værter agerede lynhurtigt og flyttede tv-banen en meters penge, så olien nu drypper ned uden for. Konsekvensen er, at spillerne må undvære hawkeye-systemet, hvor de kan bede om en challenge, hvis de er uenige i en dommerkendelse.

Til gengæld burde programmet kunne afvikles uden større forsinkelser - selv om der stadig drypper vand ned på en anden bane.

I 3. runde skal den forsvarende mester møde Ng Ka Long Angus fra Hongkong, mens Anders Antonsen efter en solid sejr over vietnameseren Tien Minh Nguyen får fornøjelsen af den store guldfavorit, Kento Momota fra Japan.

Til gengæld blev 2. runde endestationen for Rasmus Gemke, der blev slået af velspillende Chou Tien Chen fra Taiwan.