Karrierens største nederlag til Serena Williams

Ishockey: Esbjerg Energy har fået den sidste mandskabsmæssige detalje på plads frem mod sæsonstarten i Metal Ligaen i september. Klubben er lykkedes med at lande en ny aftale med backen Jannik Christensen, der tidligere har spillet landskampe for Danmark. Den 26-årige backs kontrakt gælder for hele den kommende sæson. »Holdet er nu komplet til sæsonstart«, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Fodbold: Ramon Jesurun, der er medlem af Fifas øverste organ (Fifa Council) og præsident for Colombias Fodboldforbund, er en af fire fodboldledere i Colombia, der undersøges for svindel med billetter. Myndighederne undersøger, om fodboldpræsidenten og tre andre fodboldledere har videresolgt 42.221 billetter til Colombias VM-kvalifikationskampe til overpris. Angiveligt er billetterne solgt for 3,5 gange deres pålydende værdi. I så fald har det indbragt cirka 30 millioner kroner i overskud.

Fodbold: Den dansk-svenske målmand Robin Olsen debuterede natten til onsdag dansk tid for AS Roma, som han skiftede til i juli fra FC København. Målmanden stod hele første halvleg, da Roma vandt 4-2 over FC Barcelona i en testkamp i USA. I den periode indkasserede Robin Olsen ét mål. Ifølge AS Roma betalte klubben 63 millioner kroner for Robin Olsen - et beløb som kan stige til i alt 89 millioner kroner.

Fodbold: Efter mere end halvandet årti i Schalke 04 er det slut for fodboldspilleren Benedikt Höwedes. Den tyske VM-guldvinder fra 2014 skifter til Lokomotiv Moskva, skriver Schalke 04 på sin hjemmeside. Benedikt Höwedes har fået en fireårig kontrakt med den russiske klub. Den 30-årige forsvarsspiller kom som ungdomsspiller til Schalke 04 tilbage i 2001.

Fodbold: Det Engelske Fodboldforbund (FA) har til den kommende sæson introduceret et nyt tiltag i de engelske pokalturneringer, således at de enkelte holds managere lige som spillerne kan modtage gule og røde kort. Det er også muligt for en manager at få et direkte rødt kort, hvis han udviser tilstrækkelig dårlig opførsel til at blive bortvist.