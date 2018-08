VM i badminton: Arbejdssejr til Viktor Axelsen Mathias Boe og Carsten Mogensen slået i herredouble.

Viktor Axelsen holder stadig fast effektivt fast i ambitionen om at forsvare titlen som verdensmester i badminton.

VM i badminton Resultater Herresingle, 3. runde Viktor Axelsen (1)-Ng Ka Long Angus, Hongkong (10) 21-19, 21-18. Damesingle, 3. runde Tai Tsu Ying, Taiwan (1)-Beiwen Zhang, USA (12) 21-19, 21-14. Herredouble, 3. runde Chen/Wang, Taiwan (14)-Boe/Mogensen (3) 21-19, 21-10. Damedouble, 3. runde Chen/Jia, Kina (1)-Du/Li, Kina (10) 21-8, 21-19. Matsumoto/Nagahara, Japan (11)-Matsutomo/Takahashi, Japan (3) 21-13, 21-15.

Uden at ramme sit absolutte topniveau arbejdede den 24-årige dansker sig med nødvendig tålmodighed til sejr på 21-19, 21-18 over Ng Ka Long Angus fra Hongkong, der spillede uden overraskelser, men til gengæld med stor stabilitet.

Derfor blev det en uharmonisk indsats fra Viktor Axelsens side.

I perioden buldrede den regerende verdensmester angrebene igennem i taiwaneserens forhåndsside, i andre forcerede han alt for meget og blev fanget i modstanderens anventende kontraspil.

Vejen til sejr måtte derfor går over lidt længere dueller og større stabilitet for at få bygget op til mere sikre afgørelse i duellerne - og så blev det i sidste ende Ng Ka Long Angus, der lavede grove fejl på afgørende tidspunkter.

Ved 18-19 slog han således en høj bold ved nettet ud over baglinjen og gav dansk matchbold, som straks blev udnyttet.

»Det var ikke kønt hele vejen igennem, men så skal man også kunne vinde. Ikke tilfreds med mit spil, men tilfreds med at vinde. Jeg bliver lidt for negativt for hurtigt. Heldigvis formår jeg er steppe op i andet sæt. Det skal jeg også gøre i morgen, hvis jeg skal videre, men jeg er klar«, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport.

Veteraner slået i herredouble

I herredouble blev det bekræftet, at Mathias Boe og Carsten Mogensen på grund af sæsonens tidlige resultater nok var seedet til at få mindst bronzemedaljer, men alligevel manglede niveau oven på en lang pause.

Efter at have tabt et tæt første sæt 19-21 førte de danske veteraner 4-0 i andet, men knækkede så helt sammen mod velspillende Chen Hung Ling og Wang Chi-Lin fra Taiwan og tabte 10-21.

Spørgsmålet er, om Mathias Boe på 38 og Carsten Mogensen på 35 år har flere store præstationer i sig, når sidstnævnte - helt forståeligt - er påvirket af den hjerneblødning, han blev ramt af for år tilbage.

»Hvis vi ikke har mod på det, skal vi finde på noget andet at lave. Vi er stadig sultne, men ringe. Vi vil gerne vinde turneringer. I dag kunne vi ikke få tre bolde over i træk, så kan man ikke vinde i badminton. Det er imponerende, at vi fik 19 og 10, vi burde have haft 3 og 3.«, lyder Carsten Mogensens svar til TV2 Sport.

»Vi skal hjem, tage en lille pause, vurdere og se fremad. Vi vidste godt, hvor vi var før denne turnering. Det har heller ikke været imponerende til træning«, supplerer Mathias Boe.