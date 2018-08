Fodboldstjerner til lægetjek før stor byttehandel i Serie A

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR 1 10.25 Roning: EM 13.10 Cykling: PostNord DK Rundt TV 2 Sport 6.00 Badminton: VM 19.30 Banecykling: EM 22.00 Tennis: WTA fra San José 5.00 Badminton: VM TV3 Sport 19.00 Fodbold: AIK-FC Nordsjælland 22.35 Tennis: Citi Open (m) 5.00 Tennis: ATP fra Los Cabos TV3 Max 2.00 NFL: Baltimore-Chicago 6’eren 20.00 Fodbold: FC København-Stjarnan Eurosport 1 10.30 Roning: EM 19.30 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold: En større byttehandel er undervejs i Serie A. Torsdag har AC Milan således Juventus' argentinske stjerneangriber Gonzalo Higuaín til lægetjek. Samtidig med, at Higuain er til tjek i Milano, er forsvarskrumtappen Leonardo Bonucci, der sidste sommer skiftede fra Juventus til AC Milan, ved at blive undersøgt af Torino-klubbens læger forud for et skifte tilbage til Juventus. Det skriver begge klubber på Twitter. 30-årige Higuaín skiftede i 2016 til Juventus fra Napoli og har siden scoret 55 mål i 105 kampe for klubben. Siden Cristiano Ronaldos ankomst til den italienske klub er argentineren blevet rygtet væk fra klubben, og destinationen ser nu ud til at blive AC Milan, der som en del af handlen sender 31-årige Leonardo Bonucci den anden vej. Den italienske forsvarsspiller spillede i Juventus fra 2010 til 2017 og udgjorde sammen med landsmændene Andrea Barzagli og Giorgio Chiellini i flere sæsoner et af Europas bedste forsvar.

Cykling: Efter otte sæsoner hos Lotto Soudal skifter den tyske sprinter André Greipel det belgiske World Tour-hold ud med prokontinental-holdet Team Fortuneo-Samsic, der i år deltog i Tour de France på et wildcard. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa. 36-årige Greipel har skrevet under på en toårig kontrakt med det franske hold, hvor han blandt andet bliver holdkammerat med sidste års vinder af bjergtrøjen i Tour de France, Warren Barguil.

Fodbold: Vejle har forlænget kontrakten med målmand Pavol Bajza med to år, så slovakken nu er at finde i den nyoprykkede klub frem til sommeren 2021. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Fodbold: Borussia Dortmund må måske opgive at hente den belgiske midtbanespiller Axel Witsel i den kinesiske klub Tianjin Quanjian. Selv om 29-årige Witsel har en frikøbsklausul i sin kontrakt, så gælder den kun, når det kinesiske transfervindue er åbent. Det lukkede i midten af juli. Belgiske medier skrev i sidste uge, at den defensive midtbanespiller skulle til lægetjek mandag i Borussia Dortmund. Ifølge medierne var prisen 20 millioner euro (150 millioner kroner).

Ishockey: Jannik Hansen skal efter mange år i NHL-ligaen spille for russiske CSKA Moskva i den kommende sæson. Ifølge TV2 Sport har danskeren, der forlader San Jose Sharks, bundet sig til et år med CSKA Moskva, der i sidste sæson nåede frem til finalen i KHL-ligaen. »Det er ikke et rygte - den er god nok. Kontrakten er på plads«, bekræfter Jannik Hansen i en besked til TV2 Sport. 32-årige Jannik Hansen blev i 2004 valgt af Vancouver Canucks i NHL-draften. I 2006/2007-sæsonen fik han debut for klubben, hvor han blev frem til februar sidste år. Her skiftede Jannik Hansen til San Jose Sharks, som han nu altså forlader efter halvandet år.