Belgisk sprinter snupper sejren i Vordingborg

Cykling: Tim Merlier fra Belgien kom først over målstregen, da 3. etape af cykelløbet PostNord Danmark Rundt blev kørt fredag. Etapen blev kørt over 178,4 kilometer fra Næstved til Vordingborg, og undervejs var rytterne en tur forbi Møn. En gruppe på fem ryttere sad i udbrud stort set fra begyndelsen af etapen, men udbruddet blev indhentet, så det endte med den forventede afgørelse mellem sprinterne. Nr. 2 i Vordingborg blev italienske Riccardo Minali (Astana) foran landsmanden Andrea Guardini (Bardiani).

Her var Tim Merlier hurtigst, så Vérandas Willems-holdet triumferede for anden etape i træk. Torsdag vandt Wout van Aert kongeetapen i løbet, og han kørte sig dermed i førertrøjen. Der resterer to etaper i PostNord Danmark Rundt. Lørdag venter en enkeltstart på 19,1 kilometer i Nykøbing Falster. Løbet afsluttes søndag med en 198,8 lang etape fra Faxe til Frederiksberg i København med afslutning på Frederiksberg Allé.

Cykling: Efter to sæsoner hos holdet Astana skifter Michael Valgren hold fra den kommende sæson. Valgren har skrevet under på en toårig kontrakt med Dimension Data. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse. »Jeg er ekstremt begejstret over at skifte til Dimension Data. Det er en stor mulighed for mig at komme på et hold, der er opsat på at opbygge en klassikertrup«, siger Michael Valgren.

26-årige Valgren er i gang med en fremragende sæson hos Astana. Højdepunktet var, da han kørte solo over stregen i Amstel Gold Race og vandt den hollandske klassiker. Desuden vandt han Omloop Het Nieuwsblad og hentede en fornem fjerdeplads i Flandern Rundt.

VM i sejlsport: Det danske medaljehåb Anne-Marie Rindom fik fredag en fin start på VM i Aarhus. Det blev til en tredje- og en fjerdeplads i de to første sejladser i Laser Radial for den 27-årige dansker, der for tre år siden vandt VM-titlen. Sammenlagt er Rindom placeret på en femteplads med 7 point lige bag den regerende verdensmester, hollænderen Marit Bouwmeester, med 5 point på fjerdepladsen. Amerikaneren Paige Railey og Vasileia Karachaliou fra Grækenland topper stillingen med hver en første- og en andenplads. De har hver tre point efter de to første sejladser i vandet ud for Aarhus.

Andy Murrays øjne flød stadig over med tårer, da han forlod banen ved Citi Open i Washington efter sejren over rumænske Marius Copil. Foto: Andrew Harnik/AP

Tennis: Andy Murray forlængede natten til fredag sin deltagelse ved Citi Open i Washington ved med stort besvær at nedkæmpe den hårdt servende rumæner Marius Copil 6-7, 6-3, 7-6. Derved sikrede skotten sig plads i kvartfinalen, hvor han skal møde den unge australier Alex De Minaur. Opgøret med Copil satte en slags rekord: aldrig tidligere er en kamp ved Citi Open sluttet så sent, nemlig kl. 03.01 fredag morgen. En totalt udmattet Andy Murray lod tårerne flyde, da han sad på sin plads og hvilede ud efter dramaet.

Fodbold: Arsenal har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Alex Iwobi. Det skriver klubben på sin hjemmeside. Arsenal oplyser ikke, hvor lang tid nigerianeren nu er under kontrakt. Det oplyses blot, at Iwobi har fået en ny langtidskontrakt.

Ishockey: Morten Poulsen har skrevet under på en treårig kontrakt med Herning Blue Fox. Det oplyser den midtjyske klub i en pressemeddelelse. Angrebsspilleren har også en fortid i Herning-klubben, men forlod den i 2011 efter at have vundet DM-guld. Morten Poulsen, der er noteret for 151 landskampe, har siden spillet for klubber i Sverige, Østrig og Finland.