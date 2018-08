Valgren skifter hold og satser på mere klassikersucces

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR1 10.25 Roning: EM 13.05 Cykling: PostNord DR, 3. etape TV 2 05.00 Badminton: VM, semifinaler TV 2 Sport 06.00 Badminton: VM 17.00 Banecykling: EM 18.00 Svømning: EM, finaler 19.30 Banecykling: EM 22.00 Tennis: Citi Open (k) TV3 Sport 09.00 Dart: Auckland Masters 18.00 Fodbold: AGF-SønderjyskE 20.45 Tennis: ATP fra Washington 05.00 Tennis: ATP fra Los Cabos TV3 Max 18.00 Fodbold: Ajax-Wolfsburg 21.00 Fodbold: Reading-Derby Eurosport 1 10.30 Svømning: EM 14.45 Banecykling: EM 18.00 Svømning: EM 19.25 Banecykling: EM Eurosport 2 10.30 Roning: EM Vis mere

Cykling: Efter to sæsoner hos holdet Astana skifter Michael Valgren hold fra den kommende sæson. Valgren har skrevet under på en toårig kontrakt med Dimension Data. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse. »Jeg er ekstremt begejstret over at skifte til Dimension Data. Det er en stor mulighed for mig at komme på et hold, der er opsat på at opbygge en klassikertrup«, siger Michael Valgren.

26-årige Valgren er i gang med en fremragende sæson hos Astana. Højdepunktet var, da han kørte solo over stregen i Amstel Gold Race og vandt den hollandske klassiker. Desuden vandt han Omloop Het Nieuwsblad og hentede en fornem fjerdeplads i Flandern Rundt.

Ishockey: Morten Poulsen har skrevet under på en treårig kontrakt med Herning Blue Fox. Det oplyser den midtjyske klub i en pressemeddelelse. Angrebsspilleren har også en fortid i Herning-klubben, men forlod den i 2011 efter at have vundet DM-guld. Morten Poulsen, der er noteret for 151 landskampe, har siden spillet for klubber i Sverige, Østrig og Finland.

Motorsport: Daniel Ricciardo stopper hos formel 1-holdet Red Bull efter 2018-sæsonen. Den 29-årige australier indtager i øjeblikket en femteplads i VM-stillingen. Det fremgår ikke, hvorfor Ricciardo har ønsket at forlade Red Bull, som hører til i toppen af motorsportens kongeklasse.

EM-svømning: Pernille Blume ligner et godt bud på en dansk medalje ved EM i Glasgow. Fredag formiddag kvalificerede den danske OL-guldvinder fra Rio sig til semifinalerne i 50 meter fri. Den 24-årige dansker satte næsthurtigste tid af alle, da hun overbevisende vandt heat 4 i tiden 24,27 sekunder. Ud over Blume så er Danmark også repræsenteret med Julie Kepp Jensen i semifinalen, der afvikles fredag aften. Svenske Sarah Sjöström var samlet set hurtigst i fredagens indledende heats med en tid på 24,14 sekunder. I 100 meter butterfly har Emilie Beckmann desuden sikret sig en plads i semifinalerne, der også svømmes fredag aften.

MMA: Mark O. Madsen skal næste gang i kamp 22. september. Efter fire MMA-sejre i lige så mange kampe skal Madsen nu dyste i Cage Warriors Academy-regi på hjemmebane i Nykøbing Falster. Modstanderen er endnu ikke kendt.

Fodbold: Den brasilianske angriber Gabriel Jesus har forlænget sin kontrakt med yderligere to år i Manchester City, så den nu gælder frem til sommeren 2023. Og spanske Pedro har forlænget sin kontrakt med et år i Chelsea, så den nu står til at udløb i sommeren 2020.