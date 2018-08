Brud på en ryghvirvel koster deltagelse i Vueltaen

Cykling: Movistar-rytteren Mikel Landa bliver ikke klar til etapeløbet Vuelta a España, som starter 25. august. Det meddeler holdet, efter at Landa lørdag var involveret i et voldsomt styrt i det spanske World Tour-løb Clasica San Sebastian. Styrtet, der skete mindre end 20 kilometer fra målstregen, kostede Landa et brud på en ryghvirvel. Sky-kometen Egan Bernal var også en tur i asfalten, ligesom en række andre ryttere var det. Efter løbet blev det konstateret, at Bernal pådrog sig en brækket næsen og skrammer i ansigtet i styrtet.

Fodbold: Kinesisk fodbold er blevet ramt af en sag om racisme. Ligaen er kendt for sine lukrative kontrakter til udlændinge, men den tidligere Premier League-profil Demba Ba har måttet sande, at der ikke kun er positive ting ved at spille i det fodboldgale milliardland. Lørdag aften blev den senegalesiske angriber angiveligt udsat for racisme, da han sammen med sin klub, Shanghai Shenhua, spillede 1-1 mod Changchun Yatai. En nærkamp mellem Demba Ba og en modstander gjorde Changhun-spilleren Zhang Li så oprevet, at kineseren verbalt overfaldt Demba Ba med racistiske gloser rettet mod Demba Bas mørke hudfarve.

»Jeg har hørt, at der blev brugt diskriminerende sprog mod Demba Ba. Rundt om i verden bliver det understreget, at man ikke skal fornærme sorte atleter. I den kinesiske liga har vi spillere med mange forskellige hudfarver. Vi skal respektere alle vores modstandere, der skal ikke være nogen former for diskrimination«, siger Shanghai Shenhuas kinesiske cheftræner, Wu Jingui, med en appel til at stoppe den slags udtalelser, som kan skade ligaens renommé.

Badminton: Japaneren Kento Momota er ny verdensmester efter en knusende sejr på 21-11, 21-13 over Shi Yuqi, der ellers havde hjemmebane i kinesiske Nanjing. Finalen var overstået på 49 minutter. Hos kvinderne vendte spanieren Carolina Marin tilbage på tronen med en finale sejr over inderen Pusarla Sindhu 21-19, 21-10.

Fodbold: Esbjerg-spilleren Anders Dreyer kan meget vel blive den næste danske i Premier League. Søndag er Dreyer i England, hvor han forhandler kontraktbetingelserne på plads med Brighton. Det bekræfter Esbjergs administrerende direktør, Brian Knudsen, over for Jydske Vestkysten. »Det er korrekt, at Anders Dreyer er i Brighton, men der forhandles stadig, og så længe det pågår, har jeg ikke yderligere kommentarer«, siger Brian Knudsen. Brighton sluttede i sidste sæson på 15.-pladsen i Premier League.

Roning: Mette Dyrlund sluttede på sidstepladsen i finalen i kvindernes singlesculler ved EM. Danskeren lå nummer fem ved de tre mellemtider, men blev overhalet og sluttede som sekser. Hun var over 19 sekunder efter schweizeren Jeannine Gmelin, som vandt guld.

Cykling: Det kom som en overraskelse for banerytteren Casper Folsach, at han lørdag var i stand til at hente EM-bronze i disciplinen omnium i Glasgow. Den 25-årige dansker havde kun sat næsen op efter at være blandt de 10 bedste i feltet med 22 startende ryttere, men trods en fejl undervejs overgik han langt egne forventninger med tredjepladsen. Det siger han til TV2 Sport. »Det er fedt. Det havde jeg ikke forventet - og heller ikke håbet på. Jeg kørte løbet defensivt efter en top-10-placering. Men det gav mig muligheden til sidst, og det hele faldt ud til min fordel. Jeg sad og ærgrede mig rigtig meget undervejs, for jeg missede fem point på et afgørende tidspunkt i pointløbet, der gjorde, at jeg ret sikkert kunne være blevet nummer to«, siger Casper Folsach.

Direkte sport i tv DR1 11.50 Cykling: PostNord Danmark Rundt, 5. etape DR3 12.00 Sejlsport: VM TV 2 Sport 16.05 Cykling: EM, linjeløb (k) 18.00 Svømning: EM, finaler 20.25 Banecykling: EM 23.00 Tennis: Mubadala Classic (k) TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-FC Nordsjælland TV3 Sport 13.45 Fodbold: Lyngby-Silkeborg 21.05 Tennis: Citi Open (m) TV3 Max 14.00 Fodbold: AC Horsens-Hobro 17.30 Fodbold: Leeds-Stoke 20.00 Motorsport: Nascar 6'eren 16.00 Fodbold: Chelsea-Manchester City Canal 9 16.00 Fodbold: OB-FC København Eurosport 1 14.15 Banecykling: EM (k) 18.00 Svømning: EM 20.00 Banecykling: EM 00.15 Fodbold: New York--Los Angeles Eurosport 2 15.30 Gymnastik: EM (k) 18.00 Cykling: Polen Rundt<QL> Vis mere

Svømning: 18-årige Helena Rosendahl Bach stod bag det bedste danske resultat i søndagens formiddagssession ved langbane-EM. I sit første langbanemesterskab på seniorniveau blev hun noteret for den 14.-bedste tid i de indledende heats i kvindernes 200 meter butterfly. Danskeren brugte 2 minutter og 12,32 sekunder på at tilbagelægge distancen. Det er personlig rekord. Da hvert land kun må have to deltagere med i semifinalen, avancerer Helena Rosendahl Bach til semifinalen i 11.-bedste tid. Semifinalen svømmes søndag aften. De fire øvrige danskere i bassinet søndag formiddag formåede ikke at svømme sig videre til semifinalerne. De fire danskere deltog i de indledende heats i 200 meter frisvømning. Signe Bro, Laura Glerup Jensen, Emily Gantriis og Maria Grandt blev henholdsvis nummer 23, 24, 34 og 43. Signe Bro står standby til semifinalerne i tilfælde af, at en konkurrent trækker sig med en skade inden.