Dansker lægger Rory McIlroy og Tiger Woods bag sig

Golf: Thorbjørn Olesen sluttede af med manér, da han gik sidste runde ved WGC-Bridgestone Invitational i Akron i den amerikanske delstat Ohio i 64 slag, seks under par. Danskeren slutter dermed turneringen ti slag under par og ender på en delt tredjeplads. Justin Thomas fra USA vandt turneringen med samlet 15 slag under par foran landsmanden Kyle Stanley i 11 slag under. Rory McIlroy var inden sidste runde blandt favoritterne, men gik sin dårligste runde i turneringen i tre slag over par og sluttede på en delt sjetteplads. Tiger Woods brugte også tre slag mere end banens idealscore og ender på en delt 31.-plads.

Direkte sport i tv DR1 12.00 Sejlsport: VM DR3 16.00 Atletik: EM 18.50 Atletik: EM TV 2 Sport 10.30 Svømning: EM, indledende 13.00 Udspring: EM 14.30 Banecykling: EM 18.00 Svømning: EM, finaler TV3 Sport 17.00 Tennis: Rogers Cup (m) 19.00 Fodbold: Vendsyssel-AaB 22.00 Tennis: Rogers Cup (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Hull-Aston Villa Eurosport 1 10.15 Svømning: EM 12.45 Udspring: EM 14.30 Banecykling: EM 18.00 Svømning: EM 19.45 Banecykling: EM Eurosport 2 13.15 Fodbold: U20-VM, Nigeria-Tyskland (k) 16.00 Atletik: Hold-EM 18.15 Cykling: Polen Rundt 19.15 Atletik: Hold-EM Vis mere

Motorsport: Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) er på vej mod sin bedste sæson i Formel 1, og ifølge Haas' teamchef, Günther Steiner, er det resultatet af, at danskeren er blevet rutineret i motorsportens kongeklasse. Det siger Günther Steiner til Ekstra Bladet. »Vi ved alle, at han kan køre racerbil. Hans talent er ikke noget, vi har opdaget. Det var der allerede. Det hjælper at blive ældre. Haas tager ikke æren for hans fremgang. Han er blevet klogere og mere moden. Han er glad her, og han er et godt sted i sit liv og har selvtillid«, siger han. Aktuelt ligger Kevin Magnussen nummer otte med 45 point efter sæsonens første 12 grandprixer.

Fodbold: Den engelske Premier League-klub Leicester har købt den algeriske kantspiller Rachid Ghezzal i Monaco. Det skriver klubben på sin hjemmeside. 26-årige Ghezzal har fået en fireårig kontrakt i Kasper Schmeichels klub. Rachid Ghezzal bliver i Leicester forenet med klubbens franske manager Claude Puel. De to var begge i Lyon fra 2010 til 2011 - Puel som cheftræner og Ghezzal i klubbens ungdomsafdeling.

Speedway: Nicki Pedersen fulgte op på sin tredjeplads ved det individuelle DM ved igen at blive nummer tre ved det individuelle polske mesterskab, der blev kørt i byen Gdansk. Nicki Pedersen formåede at skrabe flest point sammen, men han blev henvist til tredjepladsen, da medaljerne skulle fordeles i finaleheatet. Den danske speedwaykører ligger lige nu nummer 12 i VM-serien med 31 point.

Fodbold: Den japanske stjerne Keisuke Honda skal spille for den australske klub Melbourne Victory frem til sommeren 2019. Melbourne Victory beskriver ham som den største tilgang i klubbens 13-årige historie. Honda har tidligere spillet for store klubber som CSKA Moskva og AC Milan. I Danmark huskes han for sine dødbringende frispark, der var med til at sende Danmark ud af VM i 2010.

Cykling: 17-årige Matias G. Malmberg blev nummer 13, da der søndag blev kørt 40 kilometers pointløb i banecykling ved EM i Glasgow. Danskeren hentede 13 point i alt. Polske Wojciech Pszczolarski vandt EM-guld med 102 point.