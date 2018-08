Amerikansk entreprenør vil købe russer ud af Arsenal

Fodbold: Forretningsmanden Stan Kroenke ønsker at blive eneejer af fodboldklubben Arsenal fra London. Derfor har amerikanerens firma, KSE, fremsat et købstilbud til den russiske storaktionær Alisher Usmanov, der ejer 30,05 procent af aktierne i den engelske storklub. Alisher Usmanov har ifølge KSE accepteret tilbuddet på omkring 550 millioner pund, cirka 4,6 milliarder kroner. Selv har Stan Kroenke ejet 67,09 procent af aktierne i klubben. Ifølge KSE kommer Arsenal til at blive værdisat til omkring 1,8 milliarder pund, cirka 15 milliarder kroner. Med en samlet aktieandel på 97,14 procent har Stan Kroenke herefter lov til at købe de resterende aktier i klubben.

Direkte sport i tv DR1 12.15 Sejlsport: VM DR3 08.30 Atletik: EM 18.25 Atletik: EM TV 2 Sport 10.00 Svømning: EM - indledende heat 12.05 Banecykling: EM 15.40 Udspring: EM - 1-m-vippe, finale (m) 17.30 Svømning: EM - finaler 19.45 Tennis: Coupe Rogers (k) TV3 Sport 17.00 Tennis: Rogers Cup (m) 20.30 Fodbold: Liverpool-Torino 22.30 Tennis: Rogers Cup (m) TV3 Max 20.45 Fodbold: Nott. F.-West Bromwich 02.00 Fodbold: Real Madrid-Roma Eurosport 1 08.30 Atletik: EM 12.45 Banecykling: EM 15.30 Udspring: EM - 1-m-vippe (m) 17.30 Svømning: EM 19.00 Atletik: EM Eurosport 2 10.00 Svømning: EM 14.30 Udspring: EM Vis mere

Fodbold: FC Nordsjælland-spilleren Viktor Tranberg skal spille resten af året i den svenske Allsvenskan-klub Örebro.Det meddeler FC Nordsjælland på sin hjemmeside. Efter en god start i klubben har den 21-årige forsvarsspiller kun fået meget begrænset spilletid i den seneste tid, og det er hovedårsagen til lejemålet med Örebro.

Fodbold: Træneren Erik Hamrén ser ud til at være på vej til et job som landstræner for Island. I hvert fald kan den sydafrikanske klub Mamelodi Sundowns, hvor den tidligere AaB-træner siden januar har haft job, fortælle denne nyhed. »Mamelodi Sundowns meddeler, at klubbens tekniske chef, Erik Hamrén, er blevet løst fra sin kontrakt for at blive landstræner for Island, som deltog ved VM i Rusland«, lyder det i meddelelsen fra klubben på Twitter. Hverken Det Islandske Fodboldforbund eller Erik Hamrén selv har meldt noget ud om sagen.

Fodbold: Newcastle har lejet angriberen Salomón Rondón i West Bromwich Albion, der rykkede ud af Premier League i den seneste sæson. 28-årige Rondón har scoret 24 ligamål i sine tre sæsoner i WBA. Et led i handlen er, at Newcastle sender Dwight Gayle den anden vej til WBA.

Fodbold: Stoke-angriberen Saido Berahino har fået tilladelse af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at tørne ud for Burundi i fremtiden. 25-årige Berahino har tidligere spillet for Englands U21-landshold, men har ikke spillet for Englands A-landshold. Saido Berahino kom til England som flygtning fra Burundi som tiårig med sin mor og søskende