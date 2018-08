Caroline Wozniacki vender tilbage med kamp mod hviderusser

Tennis: Caroline Wozniacki får hviderussisk modstand, når hun træder ind i WTA-turneringen Rogers Cup i Montreal. Her skal danskeren dyste mod Aryna Sabalenka, der i 1. runde vandt over kvalifikationsspilleren Ana Bogdan fra Rumænien med 6-4, 4-6, 6-3. Dermed er hviderusseren klar til en revanchekamp mod Caroline Wozniacki, der vandt det indbyrdes opgør i Eastbourne tidligere på sæsonen. Den danske toer på verdensranglisten var oversidder i 1. runde.

Svømning: Dansk Svømmeunion sparer VM på kortbane i Hangzhou i Kina, der afholdes i december, væk. Det oplyser sportschef i unionen Lars Green Bach til TV2 Sport. »Det er en simpelthen en prioritering af VM på langbane næste år«, siger han. I øjeblikket er cremen af dansk svømmesport samlet ved langbane-EM i Glasgow i Skotland, hvor det indtil nu er blevet til to danske medaljer. Og der er mulighed for endnu flere. Derefter går turen til Japan, hvor svømmelandsholdet skal på træningslejr i efteråret til trods for, at der ikke er penge nok til VM i december.

Direkte sport i tv DR 1 12.00 Sejlsport: VM DR 3 09.30 Atletik: EM TV 2 Sport 10.00 Svømning: EM, indledende heat 11.15 Cykling: EM, enkeltstart (k) 16.25 Tårnspring: EM, finale (k) 17.30 Svømning: EM, finaler 19.35 Tennis: WTA fra Montreal TV3 Sport 17.00 Tennis: ATP fra Toronto 18.00 Fodbold: Nykøbing-Lyngby 20.15 Tennis: ATP fra Toronto Eurosport 1 09.30 Atletik: EM 15.15 Cykling: EM, enkeltstart (m) 17.30 Svømning: EM 19.00 Atletik: EM Eurosport 2 10.00 Cykling: EM (k) 14.30 Udspring: EM 21.30 Cykling: Tour of Utah Vis mere

Fodbold: Sæsonen er indledt med stor succes for den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite i engelske Middlesbrough. Tirsdag aften var danskeren på pletten efter blot syv minutter, da han bragte Middlesbrough foran 1-0 i hjemmeopgøret mod Sheffield United. Middlesbrough vandt kampen i den næstbedste engelske række, Championship, med 3-0 og har fået en god indledning på sæsonen med fire point i to kampe efter 2-2 ude mod Millwall i første runde. I det opgør scorede Martin Braithwaite også.

Ishockey: Den slovakiskfødte NHL-legende Stan Mikita er død i en alder af 78 år. Det oplyser klubben Chicago Blackhawks, hvor Mikita tilbragte hele sin professionelle karriere i den bedste nordamerikanske ishockeyliga og satte en serie rekorder. Han er den eneste spiller i NHL-historien, som i samme sæson har vundet Art Ross-prisen for flest point i en sæson, Hart-prisen for at være MVP (mest værdifulde spiller) og Lady Byng-prisen for sin sportsånd. Det gjorde han endda både i 1967 og 1968. Højdepunktet i Mikitas karriere fandt dog sted i 1961, da han var med til at sikre Chicago Blackhawks klubbens første Stanley Cup-trofæ i 23 år.

Fodbold: Anders Christiansen da han scorede i kvalifikationen til Champions League, da Malmö FF hjemme spillede 1-1 mod ungarske Vidi FC i det første opgør i tredje kvalifikationsrunde til gruppespillet. Efter lidt over en times spil gled Anders Christiansen igennem det ungarske forsvar og udplacerede keeper Adam Kovacsik, og dermed bragte danskeren Malmö foran 1-0. Ni minutter senere gik det dog galt i den anden ende, da det svenske forsvar ikke fik sparket bolden væk, så Loic Nego kunne udligne.