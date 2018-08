Quaade tager niendeplads ved EM i kamp mod uret

Svømning: Dansk Svømmeunion sparer VM på kortbane i Hangzhou i Kina, der afholdes i december, væk. Det oplyser sportschef i unionen Lars Green Bach til TV2 Sport. »Det er simpelthen en prioritering af VM på langbane næste år«, siger han. I øjeblikket er cremen af dansk svømmesport samlet ved langbane-EM i Glasgow i Skotland, hvor det indtil nu er blevet til to danske medaljer. Og der er mulighed for endnu flere. Derefter går turen til Japan, hvor svømmelandsholdet skal på træningslejr i efteråret til trods for, at der ikke er penge nok til VM i december.

Fodbold: Sæsonen er indledt med stor succes for den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite i engelske Middlesbrough. Tirsdag aften var danskeren på pletten efter blot syv minutter, da han bragte Middlesbrough foran 1-0 i hjemmeopgøret mod Sheffield United. Middlesbrough vandt kampen i den næstbedste engelske række, Championship, med 3-0 og har fået en god indledning på sæsonen med fire point i to kampe efter 2-2 ude mod Millwall i første runde. I det opgør scorede Martin Braithwaite også.

Atletik: Hækkeløberen Nicholas Bett fra Kenya blev onsdag morgen dræbt i en trafikulykke i sit hjemland. Det oplyser det lokale politi ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Angiveligt døde Bett, da hans bil ramte en knold på vejen og væltede i den vestlige del af Kenya, hvor atleter træner i et højt beliggende område. Bett, der tidligere på året fyldte 28 år, var kendt for sin præstation ved VM i atletik i Beijing i 2015. Her vandt kenyaneren guld i 400 meter hækkeløb i tiden 47,79 sekunder, der også var hans personlige rekord.

Ishockey: Den slovakiskfødte NHL-legende Stan Mikita er død i en alder af 78 år. Det oplyser klubben Chicago Blackhawks, hvor Mikita tilbragte hele sin professionelle karriere og satte en serie rekorder. Han er den eneste spiller i NHL-historien, som i samme sæson har vundet Art Ross-prisen for flest point i en sæson, Hart-prisen for at være MVP (mest værdifulde spiller) og Lady Byng-prisen for sin sportsånd. Det gjorde han endda både i 1967 og 1968. Højdepunktet i Mikitas karriere fandt dog sted i 1961, da han var med til at sikre Chicago Blackhawks klubbens første Stanley Cup-trofæ i 23 år.