Sara Slott flopper ved EM som nr. 6 i semifinalen

Fodbold: Athletic Bilbao-målmand Kepa Arrizabalaga har købt sig ud af kontrakten med den spanske klub. Det bekræfter Athletic Bilbao onsdag eftermiddag. Ifølge Sky Sports er Arrizabalaga på vej til Chelsea, som derfor højst sandsynligt har betalt frikøbsklausulen gennem Arrizabalaga. Det samme skulle tidligere være sket for andre klubber med Bilbao-spillerne Ander Herrera, Javi Martínez og Aymeric Laporte.

Cykling: Ud med André Greipel. Ind med Caleb Ewan. Lotto Soudal har i den 24-årige australier fundet en ny mand, der skal sprinte sig til store resultater for det belgiske mandskab efter afskeden med Greipel. Det bekræfter holdet på sin hjemmeside efter længere tids spekulation. I sin tid på Orica-Greenedge/Mitchelton-Scott har Ewan vundet en etape i både Giroen og Vueltaen samt syv etaper på hjemmebane i Tour Down Under.

Svømning: Dansk Svømmeunion sparer VM på kortbane i Hangzhou i Kina, der afholdes i december, væk. Det oplyser sportschef i unionen Lars Green Bach til TV2 Sport. »Det er simpelthen en prioritering af VM på langbane næste år«, siger han. I øjeblikket er cremen af dansk svømmesport samlet ved langbane-EM i Glasgow i Skotland, hvor det indtil nu er blevet til to danske medaljer. Og der er mulighed for endnu flere. Derefter går turen til Japan, hvor svømmelandsholdet skal på træningslejr i efteråret til trods for, at der ikke er penge nok til VM i december.

Fodbold: Sæsonen er indledt med stor succes for den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite i engelske Middlesbrough. Tirsdag aften var danskeren på pletten efter blot syv minutter, da han bragte Middlesbrough foran 1-0 i hjemmeopgøret mod Sheffield United. Middlesbrough vandt kampen i den næstbedste engelske række, Championship, med 3-0 og har fået en god indledning på sæsonen med fire point i to kampe efter 2-2 ude mod Millwall i første runde. I det opgør scorede Martin Braithwaite også.

Atletik: Hækkeløberen Nicholas Bett fra Kenya blev onsdag morgen dræbt i en trafikulykke i sit hjemland. Det oplyser det lokale politi ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Angiveligt døde Bett, da hans bil ramte en knold på vejen og væltede i den vestlige del af Kenya, hvor atleter træner i et højt beliggende område. Bett, der tidligere på året fyldte 28 år, var kendt for sin præstation ved VM i atletik i Beijing i 2015. Her vandt kenyaneren guld i 400 meter hækkeløb i tiden 47,79 sekunder, der også var hans personlige rekord.