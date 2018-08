Blumes egoistiske stunt vækker undren og forargelse Pernille Blume havde i modstrid med alle aftaler selv besluttet at gå efter en verdensrekord fremfor EM-medalje.

Pernille Blume har det med at chokere.

Hun har optrådt både som undertøjsmodel og helt nøgen i medierne, hun stoppede fuldstændigt med at svømme at halvt år før OL, men vendte stærkt tilbage og leverede alle tiders største danske OL-sensation ved at blive olympisk mester i 50 meter.

Og i aftes vakte det først undren og forbløffelse, siden harme og forargelse, da hun brugte EM-semifinalen i 100 meter fri til i total modstrid med de aftaler, hun havde indgået med træner- og lederstaben i Dansk Svømmeunion helt egenrådigt at satse på at sætte verdensrekord på den halve distance.

Egen beslutning

»Jeg tog beslutningen forleden efter min individuelle 50 meter fri«, fortalte Pernille Blume efterfølgende til TV2 Sport, inden alle for alvor havde sundet sig og fattet, hvad der egentlig var gang i.

Et hurtigt - og også alt for hurtigt - udlæg på de første 50 meter er set adskillige gange før i svømmesportens brogede historie, men at der ikke var tale om en svømmetaktisk brøler blev bevist, da Pernille Blume halvvejs i løbet ikke lavede den kvikke saltovending, men slog hånden i bassinvæggen for at få registreret den hurtigst mulige mellemtid.

Altså en soleklar satsning på den verdensrekord i 50 meter fri, hun var 8 hundrededel sekund efter forlenden, da hun med 23,75 sek. blev EM-sølvvinder én hundrededel sekund efter den svenske verdensrekorholder, Sarah Sjöström.

Konkurrenten var diplomatisk og imponeret

Svenskeren er en af mange, der undrer sig over Pernille Blumes egenrådige stunt tirsdag aften i Glasgow.

»Elitesportsfolk laver fejl og tager forkerte beslutninger. Det har jeg også selv gjort, men jeg var imponeret over, at hun kunne svømme så hurtigt de sidste 50 meter. Det ville jeg ikke kunne have gjort. Jeg havde sikkert svømmet rundt derude endnu«, sagde Sarah Sjöström til TV2 Sport.

Sjöströms diplomatiske udtalelse havde en kraftig undertone af, at hun ikke var specielt imponeret over konkurrentens beslutning, der kostede en plads i aftenens finale. Blume blev nummer 10 sammenlagt og får som VM-bronzevinder således ikke muligheden for at sikre Danmarks tredje medalje ved stævnet, efter hun selv har bidraget til de to første i 50 meter fri og 4x100 meter fri.

Træneren er hjemme i Danmark

I egne rækker var der undren og forbløffelse hos både den chokerede landstræner Dean Boles, sportschef Lars Green Bach og den daglige træner på Det Nationale Træningscenter, hollænderen Martrin Truijens, der ikke er med i Glasgow, fordi hans kone står for at føde.

»Jeg og EM-trænerstaben er dybt forundrede over den præstation, som Pernille Blume leverede i aften i 100 m fri semifinalerne. Forud for løbet havde trænerstaben ikke mindre end tre gange gennemgået en minutiøs race-strategi sammen med Pernille, og hele vejen igennem var der enighed om planen også fra Pernilles side. Derfor kommer det meget bag på os alle, hvad vi i aften har oplevet«, udtalte Lars Green Bach i en pressemeddelelse fra Dansk Svømmeunion.

Mette Jacobsen er forbløffet og forarget

Den tidligere stjernesvømmer Mette Jacobsen fulgte stævnet som ekspertkommentator for TV2 Sport, og hun var mildest talt forbløffet over det, hun havde overværet.

»Det er, undskyld mig, egoistisk af hende. Hvad. hun har tænkt sig at bruge det til, ved jeg ikke. Jeg kan forstå hendes frustration, men løbet er overstået, og så må hun se fremad. Der er så mange mennesker, der poster penge i sporten. Det er respektløst«, siger Mette Jacobsen til eb.dk.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende før. Man skal huske på, at hun er en del af et hold her. Man ser jo heller ikke sportsfolk i andre sportsgrene pludselig begynde at løbe i den modsatte retning af de andre, vel? Jeg synes, det er bekymrende«, siger Mette Jacobsen.