OL i Danmark skal være et skandinavisk projekt

Olympisk: Hvis Danmark nogensinde skal være vært for et OL, så skal det være i et samarbejde med Norge og Sverige. Det mener formanden i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, efter at præsidenten i Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, har opfordret Danmark til at stræbe efter et OL-værtskab.

»Hvis vi skulle kaste os ud i det, så skulle det være sammen med Norge og Sverige. For at det skulle give mening, ville det kræve, at der var et politisk og folkeligt ønske om at få et tættere samarbejde mellem de tre skandinaviske lande - politisk, kulturelt og økonomisk. Så kunne OL være katalysatoren for et sådant samarbejde, og så ville vi også have ressourcerne til at magte opgaven de tre lande imellem. Det scenarie ligger ikke lige for, men man kan aldrig vide, hvad der sker med udviklingen i EU og globalt. Måske kan man en dag stå i en situation, hvor de tre skandinaviske lande vil arbejde tættere sammen«, siger Niels Nygaard.

Direkte sport i tv DR 1 13.45 Sejlsport: VM DR 3 9.25 Atletik: EM TV 2 Sport 14.30 Tårnspring: EM, synkron, finale (m) 17.45 Svømning: EM, finaler 19.55 Tennis: WTA fra Montreal TV3 Sport 17.00 Tennis: ATP fra Toronto 6’eren 19.30 Fodbold: CSKA Sofia-FCK Eurosport 1 9.30 Atletik: EM 16.00 Udspring: EM, 3-m-vippe (m) 17.35 Svømning: EM 19.15 Atletik: EM Eurosport 2 9.55 Svømning: EM 13.20 Fodbold: U20-VM, USA-Paraguay (k) 17.45 Cykling: Polen Rundt 21.30 Cykling: Tour of Utah Vis mere

Tennis: Caroline Wozniacki må vente lidt endnu med at komme i aktion ved den igangværende WTA-turnering i Montreal. Den andenseedede dansker skulle have spillet natten til torsdag dansk tid, men det blev spoleret af regnvejr over de canadiske baner. Programmet derfor rykket til torsdag formiddag med start klokken 11.00 lokal tid - 17.00 dansk tid.

Fodbold: AaB har længe ledt efter en angriber med mål i støvlerne, og nu gør man et forsøg med tyske Philipp Ochs.Han kommer til AaB fra bundesligaklubben Hoffenheim på en etårig lejeaftale. »Philipp har altid været målscorer, og vi ser ham primært som angriber, men han kan også dække andre offensive positioner. På ungdomsniveau har han stor erfaring internationalt for en kæmpe fodboldnation«, siger AaB-sportsdirektør Allan Gaarde. 21-årige Philipp Ochs har repræsenteret Tysklands landshold på alle niveauer fra U15 til U21. I 56 ungdomslandskampe har han scoret 23 mål.

Fodbold: Jagten på spilletid får nu FC Midtjyllands amerikanske målmand Bill Hamid til at vende tilbage til hjemlandet. De forsvarende danske mestre har lavet en aftale med D.C. United, der lejer 27-årige Hamid i halvandet år. Det skriver FC Midtjylland i en pressemeddelelse.

Ishockey: Sønderjyske Ishockey fuldender truppen til den kommende sæson i Metal Ligaen med den canadiske forward Jordan Pietrus, der senest har spillet i den britiske klub Coventry Blaze. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. 32-årige Pietrus bliver den sjette udlænding i sønderjydernes trup.

Fodbold: Manchester United har indtil videre ikke været særlig aktiv på transfermarkedet, men holdets chilenske angriber Alexis Sánchez mener, at klubben skal ud og købe nogle erfarne spillere, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at vinde nogle af de store trofæer. Spillere som Sanchez' landsmand Arturo Vidal, der i sidste uge skiftede til FC Barcelona. »Vi er nødt til at købe store spillere med erfaring. Han (Vidal, red.) er en fantastisk spiller og min holdkammerat i Chile. Han er et eksempel på den type spiller, vi er nødt til at købe, hvis vi vil vinde pokaler og kæmpe med på højeste niveau, siger Alexis Sanchez ifølge Reuters.