Danmarks første OL-billetter er sikret på en dag med stolthed og dyb skuffelse Tre pladser i medal race betyder to danske OL-billetter og et forrygende drama om en tredje.

Sjældent har den evigtgyldige frase om, at sport skaber både vindere og tabere været så tydelig som på havnen i Aarhus i dag.

Helt isoleret kan forskellen koges ned til det klask i bagdelen, Jonas Warrer sammen med kommentaren 'godt sejlet' gav opkomlingen Nikolaj Hoffmann Buhl efter 49erne havde afsluttet kampen om at kvalificere sig til medal race, hvor de ti bedste både med dobbelt pointgivning har den sidste chance for ændre VM-stillingen.

Fra 22. til 7.-pladsen i guldfeltet

For Nikolaj Hoffmann Buhl var sammen med Mads Emil Lübeck en af dagens helt store vindere, da de med 7.-pladsen kvalificerede sig til deres første medal race sammen efter at have indledt guldfeltet som nummer 22.

»Vi har lavet mange gode resultater i år, men vi er flere gange havnet lige uden for top-10, så det var dejligt at vise, at vi godt kan, for vi har hele tiden selv troet på det«, forklarede Mads Emil Lübeck, mens han gang på gang måtte afbryde sit arbejde med at skylle både af for at blive krammet af lykønskende kolleger.

Mads Emil Lübeck har tidligere prøvet at være i medal race, da han sejlede sammen med storebror Christian Peter, der netop nu sammen med Lin Ea Cenholt er VM's største danske medaljehåb i nacra17, men samarbejdet med Nikolaj Hoffmann Buhl er kun et års tid gammel.

»Han kommer fra en anden skole efter at have sejlet 5-0-5- og 470-jolle, men han er en af verdens bedste til at trimme sejl. Det må du meget gerne skrive«, siger Mads Emil Lübeck om sin lange gast.

OL-pladsen afgøres i medal race

OL-kvalifikationen er dog ikke en endegyldig kendsgerning for de danske 49ere. Tværtimod venter et vildt drama i lørdagens medal race, hvor der er otte nationer repræsenteret og kun 1 point skiller nummer 7, 8, 9 og 10 i kampen om den sidste af de otte OL-nationspladser, der er på spil ved dette VM.

Danmarks OL-nationsplads er derimod sikret i kvindernes 49erFX, men efter at have ført stævnet i to dage er Ida Marie Baad/Marie Thusgaard blev overhalet af de forsvarende verdensmestre, Jena Mai Hansen/Katja Salskov-Iversen, der med placeringerne 4-6-2 lavede dagens bedste serie og avancerede fra 12.- til 4.-pladsen.

»Det lykkedes for os i dag, og vi er stolte over, at have lavet den bedste serie«, sagde Jena Mai Hansen - uden rigtigt at være begejstret over, at OL-kvalifikationen, som hele tiden har været det primære mål for alle danskerne ved stævnet, var sikret, fordi der er otte nationer repræsenteret i medal race.

Guldet er en teoretisk mulighed

»Jo, det er da glædeligt, men det er nok fordi, stævnet ikke overstået endnu. Vi har lige et medal race, og det glæder vi os til, for der plejer vi at være gode«, konstaterer Katja Salskov-Iversen.

På 4.-pladsen afgør danskerne ikke selv om de skal vinde medalje. Helt teoretisk KAN de vinde guldet, hvis de vinder medal race og de førende østrigere slutter sidst, men de spekulationer gemmer danskerne et par dage.

Ida Marie Baad og Marie Thusgaard måtte derimod 'nøjes' med at glæde sig over OL-nationspladsen, da de selv med placeringerne 3-29-23 havde sejlet sig ud af medaljekampen.