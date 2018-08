Dansk golfs topnavn retter op på dårlig start

Golf: Thorbjørn Olesen har fået en godkendt start på sæsonens sidste majorturnering, PGA Championship, der i år spilles i St. Louis i Missouri, USA. Danskeren gik torsdagens første runde i 70 slag. Det svarer til banens par og rækker til en delt 48.-plads sammen med en række store navne som Tiger Woods, Sergio García og Rory McIlroy. Efter de første ni huller lå Thorbjørn Olesen uden for top-100 i tre slag over par, men fire birdies samt en enkelt bogey på de afsluttende ni huller pyntede på scoren. Amerikaneren Gary Woodland gik bedste runde i 64 slag.

Fodbold: Resultatet var godt nok, men Brøndby skulle have scoret endnu flere mål end de to, som det blev til i torsdagens sejr ude mod Spartak Subotica fra Serbien i Europa League-kvalifikationen. Det mener cheftræner Alexander Zorniger. »De misbruger deres første chance, og vi scorer på vores anden. Det var fortjent, men vi ville gerne have set en endnu større sejr, fordi de gav os så meget plads«, siger Alexander Zorniger til Brøndbys hjemmeside.

Direkte sport i tv DR1 13.45 Sejlsport: VM DR3 09.55 Atletik: EM 14.55 Golf: EM 19.05 Atletik: EM TV 2 Sport 10.30 Udspring: EM, 1 m-vippe, indl. (k) 13.00 BMX: EM, kvalifikation (m) 14.30 Udspring: EM, 3 m-vippe, synk. (m) 16.10 Udspring: EM, 1 m-vippe, finale (k) 17.10 Triatlon: EM (m) 19.00 Tennis: WTA fra Montreal TV3+ 21.00 Fodbold: Manchester U-Leicester TV3 Sport 11.00 Dart: Melbourne Masters 19.00 Fodbold: Vendsyssel-Vejle 00.30 Tennis: ATP fra Toronto TV3 Max 18.30 Tennis: ATP fra Toronto Eurosport 1 10.00 Atletik: EM 16.00 Udspring: EM, 1 m-vippe (k) 17.00 Triatlon: EM 19.05 Atletik: EM Eurosport 2 08.30 Billard: Snooker, World Open 14.30 Udspring: EM 17.45 Cykling: Polen Rundt 22.00 Cykling: Tour of Utah Vis mere

Fodbold: Europa League-kvalifikationskampen mod CSKA Sofia var lidt af en rutsjebanetur for FC København. En tidlig bulgarsk scoring satte FCK under pres, men en udvisning til CSKA og to danske scoringer i anden halvleg vendte billedet fuldstændig. Forskellen på første og anden halvleg for FCK's vedkommende manifesterede sig i forsvarsspilleren Denis Vavro, som kom ind i stedet for Andreas Bjelland kort før pausen. Vavro udlignede med et brag af et langskud i det 64. minut og satte dermed skub i FCK's ambitioner om et brugbart resultat.

»Denis skulle egentlig have hvilet i dag, men kom ind med en stærk attitude. Ikke kun ved målet, men generelt«, siger FCK-manager Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside. Selv var Vavro da også ret imponeret over sin scoring.

»Det var klart mit bedste mål i min FCK-tid og også det første fra lang afstand. Men jeg har lavet langskudsmål før. Ståle havde sagt, at jeg skulle prøve at afslutte udefra en gang imellem, og det var dejligt at se, den gik ind«, siger Vavro til hjemmesiden.

Fodbold: Serie A-klubben Parma slipper for at åbne sæsonen med minuspoint på kontoen efter at have vundet en appelsag om matchfixing, hvor en af klubbens spillere opfordrede en modspiller til at spille en dårlig kamp mod Parma. Parma blev i første omgang tildelt fem minuspoint i den kommende sæson, men oprykkerklubben kan nu i stedet starte på lige fod med konkurrenterne. Til gengæld skal klubben betale en bøde på 150.000 kroner. Det var angriberen Emanuele Calaio, der havde sendt fire beskeder til Spezia-forsvarsspilleren Filippo De Col og opfordret ham til at underpræstere. Tidligere spillede begge for Spezia. I den sidste af de fire beskeder skrev Calaio, at det hele var for sjov, og det har han siden holdt fast i. Som følge af torsdagens appelsag har Emanuele Calaio fået nedsat sin karantæne fra to år til fem måneder. Til gengæld er hans bøde steget fra 150.000 kroner til 225.000 kroner.